Alonso: "Araç şaşırtıcı derecede hızlıydı, puan alamamak üzücü"
Takım arkadaşı Esteban Ocon ile ilk turda iki kez temas yaşayan Fernando Alonso, artık Grand Prix'ye odaklanmaları gerektiğini söylerken; aracın temposunun şaşırtıcı derecede iyi olduğunun da altını çizdi.
Brezilya GP'deki sprint yarış, Alpine pilotları için kötü geçti. Yarışın ilk turunda 4. viraja gelirken Alpine pilotları fazlasıyla yakınlaştılar ve temas ettiler. Ocon, 4. virajda Alonso'ya içeriden nispeten agresif bir atak yaptı ve İspanyol pilotu pist dışına doğru sürükledi. Alonso pist dışına çıkmasının ardından aracın arkasını kaybetti ve Ocon'la temas yaşadı.
İlk turun sonunda, start/finiş düzlüğünde ise bu ikili yeniden temas ettiler. Alonso, ana düzlükte Ocon'u geçmek isterken Fransız pilotun aracının arkasına temas etti ve ön kanadını kırdı.
Çifte şampiyon, "Arkadaşımız yüzünden ön kanadım kırıldı" dedi ve bu temasın ardından pite gelerek ön kanadını değiştirdi. Ocon ise aracının arkasına hasar aldı. İki Alpine pilotu da bu temaslardan dolayı inceleme altına alındılar. İncelemenin ardından Alonso'ya ana düzlükteki temas nedeniyle 5 sn zaman cezası ve 2 ceza puanı verildi. Alonso bu cezanın ardından 18. sıraya geriledi.
Ekstra bir pit stop yapmasına rağmen 15. sıraya kadar tırmanan Alonso, "aracın şaşırtıcı derecede hızlı olduğunu" söylüyor ve yarına odaklanıyor.
İspanyol pilot, "Bir sprint yarışında ilk turda temas yaşamak kesinlikle ideal durum değil çünkü ekstra bir pit stop yapıyorsunuz ve yarış kısa olduğundan geri gelmek zor oluyor. Araç bugün iyi olsa da geri dönebilmek için yeterli zaman yoktu, yarış kısaydı."
"Pozitif şeylere bakacak olursak, yarışa 15. sıradan başlıyoruz ve iyi puanlar kazanma şansımız var çünkü araç bugün şaşırtıcı derecede hızlıydı."
"Bu yıl neredeyse duvara çarptığım, bariyerlere çok yaklaştığım anlar vardı. Cidde'de de az kalsın birkaç kez oluyordu, Budapeşte'de de hatırlıyorum. Ne zaman yarışlara birbirimize yakın sıralardan başlasak... Hep bu savunmayı görüyoruz."
"Olay böyle, yapabilecek bir şeyimiz yok. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarına odaklanıp takım için puanlar toplamaya konsantre olalım.
"Düzlükte ne olduğunu bilmiyorum, TV'den izleyemedim. Ancak bugün puan toplayamadığımız için üzgünüm çünkü en azından benim aracım fazlasıyla hızlıydı."
"Onun tarafı hafta sonu boyunca daha biraz daha yavaştı ama benim tarafımda bir fırsat kaçırdık. Ancak her şey kaybedilmiş değil çünkü geri dönebileceğimiz uzun bir yarış bizi bekliyor. İyi bir start alıp, güzel bir strateji yaparsak, geri dönebiliriz. Bugün aracın hızlı olduğunu gördük. Dürüst olmak gerekirse, altıncı veya yedinci sırayı almak iyi."
"Strateji tarafında yaratıcı olup temiz havada kalmamız gerek. Temiz havada kalırsak, maalesef bugün kaldık, hızlı olduğumuzu gördük. Yarın da temiz hava bulup tempomuzu kullanmamız lazım."
"[Esteban'la oturup konuşmaya] gerek var mı bilmiyorum. Bitime 1 yarış var. Gelecek yıl farklı olacak, o farklı bir takım arkadaşına sahip olacak. Sadece Abu Dabi'ye giderek yeşil aracı test etmek istiyorum. Ana hedefim şu an bu." dedi.
Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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