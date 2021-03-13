Alonso: "Araç iyi hissettiriyor"

Fernando Alonso, Bahreyn testlerinin ikinci gününde piste çıktı ve 128 tur atarak günün en çalışkan isimlerinden bir tanesi oldu.

C2 lastiklerle attığı 1:32.339'luk turuyla 10. olan Alonso, A521 ile ilk sürüşünün ardından iyimser konuştu.

"Bugün pek çok tur attık ve planlanan programı tamamladık. Yani güzel ve olumlu bir gündü. Ancak şimdi oturup her şeyi analiz etmemiz gerekiyor."

"Araç iyi hissettiriyor ancak aero paketi ve 2021 kurallarının detaylarını biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu açıdan yapılacak bazı işler var. Ancak iki gün önce belirlediğimiz programa sorunsuz şekilde uyuyoruz. Dün Esteban uydu ve bugün de ben uydum. Yarın daha fazla iş tamamlamak için bir günümüz daha olacak."

"Bugün daha sert lastiklerle sürü yaptık ve yarın daha fazlasını yapma şansımız olacak. Bu yüzden hem ben hem de Esteban, daha fazla veri toplamaya ve genel paketi daha iyi hale getirmeye çalışacağız."

Alonso, kış testlerinde sert lastiklerle çalışmayı seçtiklerini ve bu yüzden yumuşak lastikleri denemeyeceklerini dile getirdi.

"Yarın biraz daha yumuşak lastikleri kullanacağız, ama çok da değil. Kış için seçimimiz daha sert lastiklerle çalışmak ve mümkün olduğunca çok sayıda tur atmak üzerine oldu."

"Bu yüzden yumuşak lastikler için en iyi zaman yarın değil, iki hafta sonra yapılacak sıralama turları olacak."