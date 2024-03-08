Alonso: "Araç iyi hissettiriyor fakat temkinli olmalıyız"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Suudi Arabistan hafta sonuna çok iyi başlasalar da "temkinli" olmalarını istiyor.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Sam Bloxham / Motorsport Images
Fernando Alonso, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen antrenman turlarını zirvede tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti fakat yarış temposunda Aston'un o kadar da hızlı olmadığı görülebiliyordu.
Günün ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "İyi bir gün oldu."
"Hangi seansta olursanız olun, lider olmak güzeldir fakat bu sadece bir antrenman seansı. Bu yüzden ayaklarımızı yere basmalı ve kendimize odaklanmalıyız."
"Diğerlerinin hangi motor ayarlarını kullandığını veya depolarında ne kadar yakıt olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden gösterilen zamanlara çok fazla önem vermemeliyiz."
"Fakat yine de olumlu bir gündü."
"Araçta herhangi bir sorun yoktu, takım programı sorunsuz tamamladı. Şimdi araçtan daha fazla hız elde etmek için AMR24 üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR24
Fotoğraf: Shameem Fahath
Araçtaki hissiyatı sorulduğunda, "Gerçekten hairka hissettim. Gün boyunca hiç sorun yaşamadık. Yine de kendimize odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.
Lance Stroll'ün altıncılığı, Aston Martin'in güçlü performansının teyidi olabilir.
Stroll, "Olumlu bir gün geçirdik ve her iki seansta da farklı lastik hamurlarında gayet hızlıydık."
"Ancak henüz sadece antrenman turlarındayız ve diğerlerinin hangi programlar üzerinde çalıştığını bilmiyoruz."
"Takım toplanan verileri inceleyecek ve ardından sıralama turlarında iyi performans göstermeye çalışacağız." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"
MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti
Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar