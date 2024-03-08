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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Alonso: "Araç iyi hissettiriyor fakat temkinli olmalıyız"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Suudi Arabistan hafta sonuna çok iyi başlasalar da "temkinli" olmalarını istiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen antrenman turlarını zirvede tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti fakat yarış temposunda Aston'un o kadar da hızlı olmadığı görülebiliyordu.

Günün ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "İyi bir gün oldu."

"Hangi seansta olursanız olun, lider olmak güzeldir fakat bu sadece bir antrenman seansı. Bu yüzden ayaklarımızı yere basmalı ve kendimize odaklanmalıyız."

"Diğerlerinin hangi motor ayarlarını kullandığını veya depolarında ne kadar yakıt olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden gösterilen zamanlara çok fazla önem vermemeliyiz."

"Fakat yine de olumlu bir gündü."

"Araçta herhangi bir sorun yoktu, takım programı sorunsuz tamamladı. Şimdi araçtan daha fazla hız elde etmek için AMR24 üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR24

Fotoğraf: Shameem Fahath

Araçtaki hissiyatı sorulduğunda, "Gerçekten hairka hissettim. Gün boyunca hiç sorun yaşamadık. Yine de kendimize odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Lance Stroll'ün altıncılığı, Aston Martin'in güçlü performansının teyidi olabilir.

Stroll, "Olumlu bir gün geçirdik ve her iki seansta da farklı lastik hamurlarında gayet hızlıydık."

"Ancak henüz sadece antrenman turlarındayız ve diğerlerinin hangi programlar üzerinde çalıştığını bilmiyoruz."

"Takım toplanan verileri inceleyecek ve ardından sıralama turlarında iyi performans göstermeye çalışacağız." dedi.

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Kemal Şengül
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Kemal Şengül
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