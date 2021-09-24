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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Alonso: "Araç iyi hissettiriyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, Scohi'deki ilk günün kendileri için iyi geçtiğini dile getirdi.

Alonso: "Araç iyi hissettiriyor"

Geçen yıl Sochi'de iyi performans gösteren Fransız üretici, bu hafta sonuna da pozitif şekilde geldi. Ancak ilk seansta her iki pilot da ilk ona girmekte zorlandı.

İkinci seansta ise Fernando Alonso sekizinci sırada yer aldı. İspanyol pilot, seansın ardından verdiği demeçte, kırmızı bayrağın kendisini etkilediğini belirtti.

Alonso şöyle konuştu: "Bizim kötü bir gün değildi. Bu verimlerin bizim için faydalı olup olmayacağını bilmiyorum çünkü yarın yağmur yağacak gibi görünüyor. Fakat aracın kendisi son derece iyi hissettiriyor."

"İkinci antrenmanda birkaç farklı ayar denedik ve biraz geliştik. Giovinazzi'nin kazası nedeniyle kırmızı bayraklar çıkmasaydı bence biraz daha iyi bir zaman turu kaydedebilirdik."

"Yine de bu, sadece bir cuma günü. Bakalım cumartesi günü bizi neler bekliyor olacak?"

Esteban Ocon, ise temiz bir tur çıkarmayı başardı ve seansı beşinci sırada noktaladı.

Ocon, "Sochi'ye geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Burada yarışmayı hep sevdim."

"Cuma günü, her zamankinden daha aksiyonlu geçti ve yarınki hava tahminleri göz önüne alındığında, mümkün olduğunca verimli çalışmamız çok önemliydi"

"Farklı yakıt yükleriyle pek çok tur attık ve ayarlarda neler yapabileceğimizi anladık. Bakalım hafta sonunun kalan günlerde bizi neler bekliyor? Fakat bugünden son derece memnunum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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