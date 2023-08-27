Alonso: "Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim"
Zandvoort'taki yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma geri dönen Fernando Alonso, "aracının bugün uçtuğunu" söylüyor. Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüğünü de ekleyen Alonso, ardından bu fikrinden vazgeçmiş.
Zandvoort'ta son zamanların en heyecanlı ve pilotlar için zorlayıcı yarışlarından birini izledik.
Orta bölümü sıkıcı geçse de ilk ve son bölümü büyük heyecana sahne olan bu yarışta, ani yağmur geçişleri hata yapmayı çok kolay hâle getiriyordu ve birçok ismin hataları nedeniyle önemli puanlar kaybettiğini ya da kaza yaptığını gördük.
Bu zorlu yarışta tecrübesini ortaya koyarak hatasız ve hızlı bir sürüş ortaya koyan Fernando Alonso ikinci oldu ve podyuma geri döndü.
Bu hafta sonuna güncellemeler getiren Aston Martin'de güncellemeler kesinlikle işe yaramış gibi durdu. Kanada GP'den bu yana form grafiğinde düşüş yaşayan İngiliz takım, böylelikle ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmış oldu.
Bu sezon 7. kez podyuma çıkan Alonso da aracın bugün "uçtuğunu" dile getirdi. Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüğünü de ekleyen Alonso, ardından bu fikrinden vazgeçmiş.
Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot, "Starttaki yağmurla birlikte çok ama çok yoğun bir yarış oldu. Çok hızlıydık ama belki bir ya da iki tur fazla pistte kaldık. [Yarışın startında yağmur yağdığında] daha erken pite gelebilirdik ama yine de liderlerle aynı turda girdik."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Araç bugün uçuyordu, çok rekabetçiydi ve sürmesi kolaydı. Bu tarz koşullarda güvenebileceğiniz bir araca ihtiyacınız oluyor ve araca fazlasıyla güvenebildim. Bu yüzden sürüş yapmak oldukça zevkliydi."
"Yarış son kez başladığında, Max'e atak yapmayı düşündüm ama sonrasında bu durumda belki pistten çıkamam diye düşündüm ve ikinci sırada sakin bir şekilde devam ettim."
"Tüm taraftarlara çok teşekkürler, Zandvoort'taki enerji hep çok farklı oluyor. Bu yarış 2021'de yeniden takvime döndüğünde, burada podyuma çıkmayı tecrübe edebileceğimi düşünmüyordum çünkü bunu düşünecek bir pozisyonda değildim."
"Uzun süre boyunca konsantrasyonunuzun bozulmaması gerektiği, zor yarışlardan biriydi ancak burası çok özel bir yarış pisti, tribünlerden gelen enerji sayesinde de her zaman konsantrasyonunuzu koruyabiliyorsunuz."
"Max için mutluyum, herkese tebrikler." yorumlarında bulundu.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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