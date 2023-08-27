Prime'a abone ol
Önceki / Gasly: "Ne yarıştı ama!" Sonraki / Hamilton: "En başta doğru karar vermiş olsaydık daha iyi bir pozisyonda olabilirdik"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Alonso: "Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim"

Zandvoort'taki yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma geri dönen Fernando Alonso, "aracının bugün uçtuğunu" söylüyor. Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüğünü de ekleyen Alonso, ardından bu fikrinden vazgeçmiş.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Zandvoort'ta son zamanların en heyecanlı ve pilotlar için zorlayıcı yarışlarından birini izledik. 

Orta bölümü sıkıcı geçse de ilk ve son bölümü büyük heyecana sahne olan bu yarışta, ani yağmur geçişleri hata yapmayı çok kolay hâle getiriyordu ve birçok ismin hataları nedeniyle önemli puanlar kaybettiğini ya da kaza yaptığını gördük. 

Bu zorlu yarışta tecrübesini ortaya koyarak hatasız ve hızlı bir sürüş ortaya koyan Fernando Alonso ikinci oldu ve podyuma geri döndü. 

Bu hafta sonuna güncellemeler getiren Aston Martin'de güncellemeler kesinlikle işe yaramış gibi durdu. Kanada GP'den bu yana form grafiğinde düşüş yaşayan İngiliz takım, böylelikle ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmış oldu. 

Bu sezon 7. kez podyuma çıkan Alonso da aracın bugün "uçtuğunu" dile getirdi. Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüğünü de ekleyen Alonso, ardından bu fikrinden vazgeçmiş.

Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot, "Starttaki yağmurla birlikte çok ama çok yoğun bir yarış oldu. Çok hızlıydık ama belki bir ya da iki tur fazla pistte kaldık. [Yarışın startında yağmur yağdığında] daha erken pite gelebilirdik ama yine de liderlerle aynı turda girdik."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Araç bugün uçuyordu, çok rekabetçiydi ve sürmesi kolaydı. Bu tarz koşullarda güvenebileceğiniz bir araca ihtiyacınız oluyor ve araca fazlasıyla güvenebildim. Bu yüzden sürüş yapmak oldukça zevkliydi."

"Yarış son kez başladığında, Max'e atak yapmayı düşündüm ama sonrasında bu durumda belki pistten çıkamam diye düşündüm ve ikinci sırada sakin bir şekilde devam ettim." 

"Tüm taraftarlara çok teşekkürler, Zandvoort'taki enerji hep çok farklı oluyor. Bu yarış 2021'de yeniden takvime döndüğünde, burada podyuma çıkmayı tecrübe edebileceğimi düşünmüyordum çünkü bunu düşünecek bir pozisyonda değildim."

"Uzun süre boyunca konsantrasyonunuzun bozulmaması gerektiği, zor yarışlardan biriydi ancak burası çok özel bir yarış pisti, tribünlerden gelen enerji sayesinde de her zaman konsantrasyonunuzu koruyabiliyorsunuz."

"Max için mutluyum, herkese tebrikler." yorumlarında bulundu. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Pierre Gasly, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar

Gasly: "Ne yarıştı ama!"

Hamilton: "En başta doğru karar vermiş olsaydık daha iyi bir pozisyonda olabilirdik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Russell, yanlış strateji kararı nedeniyle Mercedes'e kızgın

Russell, yanlış strateji kararı nedeniyle Mercedes'e kızgın

Formula 1
Hollanda GP

Russell, yanlış strateji kararı nedeniyle Mercedes'e kızgın Russell, yanlış strateji kararı nedeniyle Mercedes'e kızgın

2023 Hollanda GP: İki kez pisti vuran yağmur işleri karıştırdı, Verstappen yine de kazanarak Vettel'in rekorunu egale etti!

2023 Hollanda GP: İki kez pisti vuran yağmur işleri karıştırdı, Verstappen yine de kazanarak Vettel'in rekorunu egale etti!

Formula 1
Hollanda GP

2023 Hollanda GP: İki kez pisti vuran yağmur işleri karıştırdı, Verstappen yine de kazanarak Vettel'in rekorunu egale etti! 2023 Hollanda GP: İki kez pisti vuran yağmur işleri karıştırdı, Verstappen yine de kazanarak Vettel'in rekorunu egale etti!

Russell: "Podyum için iyi bir pozisyondayız, Max yarın Pazar gezintisi yapacaktır"

Russell: "Podyum için iyi bir pozisyondayız, Max yarın Pazar gezintisi yapacaktır"

Formula 1
Hollanda GP

Russell: "Podyum için iyi bir pozisyondayız, Max yarın Pazar gezintisi yapacaktır" Russell: "Podyum için iyi bir pozisyondayız, Max yarın Pazar gezintisi yapacaktır"

Son Haberler

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

F1 Formula 1
Hollanda GP

Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Indy IndyCar
Gateway

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum" Lawson: "Daha iyi yapabileceğim şeyler vardı, yine de mutluyum"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol