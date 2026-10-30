Formula 1

Alonso: “Araç beklediğimizden daha iyi çalışıyor”

Fernando Alonso, Meksika’da beklentilerin üzerinde bir gün geçirdiklerini belirterek aracın dengesinden memnun olduğunu ifade etti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 23:58

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix’sinin cuma antrenman seanslarının ardından konuşan Fernando Alonso, Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki ilk izlenimlerini paylaştı. Yüksek rakımın getirdiği zorlu şartlara rağmen takımda işlerin yolunda gittiğini belirten İspanyol pilot, sürüş hissinde bekledikleri sorunlarla karşılaşmadıklarını söyledi.

Pist koşullarını ve aracın performansını değerlendiren Alonso, şunları söyledi: "Hafta sonuna gelirken zihnim oldukça açıktı.”

“Biliyorsunuz, Meksika rakımı ve kendine has şartlarıyla son derece özgün bir yer. Bu yüzden iyi bir sürprizle karşılaşabileceğimizi tahmin etmiştim.”

“Şu an için en azından kendi adıma konuşacak olursam araç beklediğimizden daha iyi çalışıyor. Stroll'un aracında yarın için kontrol etmeleri gereken bazı sorunlar var sanırım ancak bu durum rakım, turbo devri, sıcaklıklar ve frenler gibi Meksika'da sınırları zorlayan normal zorlukların bir parçası. Bunun dışında yarın için büyük bir endişemiz yok.”

“Açıkçası sürüş tarzı açısından büyük bir fark yok. Önceki yıllara kıyasla bu yılki yere basma kuvveti eksikliğinden her takım gibi biz de endişeliydik ancak araç geçen yıllara çok benzer hissettiriyor. Bu yüzden öngöremediğimiz bir zorlukla karşılaştığımızı söyleyemem.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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