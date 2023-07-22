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Alonso: "Antrenmanlardan maksimumu çıkardık"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, oldukça karışık bir tablonun oluştuğu Macaristan GP cuma antrenmanlarında çalışmalar açısından maksimumu aldıklarını söyledi.

Abdullah Çelik
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Birinci antrenman seansını yağmurun vurmasının ardından takımlar ikinci antrenmanda kuru zemin lastiklerini anlamaya çalıştılar. Ancak yeni lastik kurallarıyla birlikte çok fazla sürüş olmadı ve birçok farklı program ve sonuç nedeniyle bir belirsizlik ortaya çıktı.

Son dönemde, sezon başındaki performansından uzakta kalan Aston Martin pilotu, günü 8. sırada tamamladı.

Alonso, "Hungaroring'de yağmur ve rüzgarlı koşullarla karışık bir gün oldu. Birinci antrenmanda zaman kaybettik ve çok fazla pist üstü zamanı olmadı. Ancak bu herkes için aynıydı. İkinci antrenmandan maksimumu çıkardık ve özellikle yarış koşulları için çok faydalı veriler topladık."

"Genel olarak bugün mutluydum, bakalım kuru zeminde geçmesini umduğumuz sıralamalarda neler yapabileceğiz?" dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alonso'nun takım arkadaşı Lance Stroll ise günü 12. sırada tamamladı ve sürüşten keyif aldığını söyledi.

Stroll, "Hungaroring'de yeniden piste çıkmak güzeldi. Burası gerçekten sürüş yapmaktan keyif aldığım bir pist. Birinci seansta kısıtlı sürüş yaptık. Sağanak yağmur nedeniyle yaklaşık 10 tur attık. 2. seans AMR23'te test ettiğimiz bazı farklı parçalar nedeniyle daha yoğun geçti."

"Çok şükür yağmur durdu ve oldukça yoğun bir program uyguladık. Sıralamalar öncesinde birkaç değişiklik yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Veriler üzerinde çalışıp sıralamalara hazırlanacağız." dedi.

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