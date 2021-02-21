Alonso antrenmanlara yeniden başladı

Fernando Alonso, bisiklet antrenmanı yaparken geçirdiği kaza sonrası çenesini kırmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

İspanyol pilot, birkaç gün dinlendikten sonra ilk fotoğrafını geçtiğimiz günlerde yayınladı ve kazadan yaklaşık 1.5 hafta sonda antrenman yapmaya başlamış gibi görünüyor.

Bugün sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Alonso, yeniden antrenman yapmaya başladığını belirtti.

Alonso, çenesine çok fazla baskı uygulamamak adına şimdilik başıyla ilgili çok fazla çalışma yapmıyor ancak vücudunu formda tutmak adına çeşitli antrenmanlar yapmaya başlamış gibi görünüyor.

2021 F1 kış testleri 12-14 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak.