Alonso: "Andretti, F1'de başarılı olacak kaynaklara sahip"

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IndyCar efsanesi ve eski McLaren F1 pilotu Michael Andretti'nin önderliğindeki Amerikalı takım, 2024 yılında Formula 1'e girme kararı aldı.

Bunun için gerekli başvuruları yapan ve tüm şartları kabul eden Andretti, henüz onay almamasına rağmen gerekli çalışmalara başlamış durumda.

Andretti spora girdiği takdirde Renault ile çalışma kararı aldı ve eğer onay verilirse, 2016'dan sonra spora giren en yeni takım olacaklar. Bu da gridin 22 araca çıkacağı anlamına geliyor.

Alonso daha önce 2017 yılında Andretti ile Indy 500'e katılmış ve yarışa uzun süre liderlik etmişti. İspanyol pilot, böyle bir fırsatın tüm spor için harika olacağını söyledi.

Andetti'nin F1'e gelme ihtimali hakkında konuşan Alonso, "Elbette bunu yapmak harika olur."

"Michael'ı çok iyi tanırım, Andretti ailesini tanırım. Onların genel anlamda motor sporlarının önemli bir parçası oldukları ortada. Bana göre onlar birer efsane."

"Eğer onları Formula 1'e getirebilirsek, bence her iki taraf için de harika olacak. Formula 1 bundan faydalanacak ve bence Michael ve ekibi de Formula 1'de olmaktan faydalanacak."

"Burada olabilecek yeteneklere, kaynaklara sahipler. Formula 1'de yer alma ve rekabetçi olma yeteneğine sahipler."

"Bu yüzden umarım önümüzdeki birkaç yıl içerisinde -bu hedef- gerçeğe döner. Ben de bunu yakından takip edeceğim." dedi.

Fernando Alonso, McLaren, ve Michael Andretti Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images