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Formula 1 / Son dakika

Alonso, Amerika GP'ye gelmeyecek

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Alonso, Amerika GP'ye gelmeyecek
Ekleyen:
, Editör
29 Eki 2019 11:38

Fernando Alonso, daha önce planlanmasına rağmen Amerika GP hafta sonunda Formula 1 padokunda yer almayacak.

Kaynaklar, İspanyol sürücünün McLaren marka elçisi olarak Amerika GP'ye geleceğini öğrenmişti.

Ek olarak aynı hafta sonu McLaren'ın Alonso ile gelecek yıl Indy 500'e katılacağını açıklayacağı da iddia ediliyordu.

Ancak önümüzdeki Ocak ayında ünlü Dakar Rallisi'ne katılacağını açıklamasının ardından Alonso, bu hafta İspanya'da, gelecek pazartesi ise Suudi Arabistan'da Toyota ile bazı testler yapacak.

Öte yandan İspanyol sürücü, gerçekçi kaldığını ve Dakar'ı kazanmayı hedeflemediğini söyledi.

El Mundo gazetesi konuşan Alonso, “Deneyimlere dayanarak, bu hedefe sahip olamayacağımızı söyleyebilirim."

"Fakat bir yarışa ya da mücadeleye yüzde sıfır şansla katılmak aptalca olur, bu yüzden olasılığın yüzde 1 olduğunu söylüyorum” dedi.

Aynı zamanda, Alonso, düzenli olarak ralli yapmayı da beklemiyor.

“Her yıl Dakar'ı yapmak aklımda değil."

“Ama sahip olduğum bu hazırlık ve elde edeceğim bilgiden sonra, bir gün bu macerayı tekrar edersem daha hazırlıklı olacağım. Ancak bunu Indy 500'le aynı seviyeye koymuyorum."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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