Alonso: "Amerika GP bana 2018 Bakü'yü hatırlattı"
Fernando Alonso, 2022 Amerika GP'nin kendisine 2018 Bakü'yü hatırlattığını söylüyor.
Fernando Alonso, Amerika GP'de Lance Stroll ile yaşadığı temas sonrası bariyerlere çarpmış ancak belki de şans eseri yola devam etmişti.
İspanyol pilot, 30 saniye zaman cezası almadan önce yarışı yedinci bitirdi ve herkesi şaşırttı. Bu da akıllara aracın büyük hasar aldığı ancak harika bir performansla puan almayı başardığı 2018 Bakü'yü hatırlattı.
Bu yıl yaşadıkları temaslar göz önüne alındığında, aracın sağlamlığını test etmeleriyle ilgili esprili bir soru üzerine Alonso, "Bu yıl aracın sağlamlığını zaten birkaç kez test etmiştik!"
"Bence çok sağlam bir aracımız var. Alpine ile temas yaşayan herkes anında yarış dışı kalıyor."
"Zaman zaman temaslar yaşadık. Hamilton Spa'da benimle, sanırım Yuki de Paul Ricard'da Esteban'la temas yaşadı. Alpine ile temas yaşayan herkes anında yarış dışı kalıyor. Oysa bugün sadece ön kanadı ve lastikleri değiştirip yola devam ettik."
"Aracımız şu anda çok güçlü ama umarım bir daha test etmeyiz!"
"Kazadan sonra olay aklıma çok fazla gelmedi çünkü odaklanmam gereken başka şeyler vardı. İlk olarak Williams'ı geçmeye odaklandım, sonra Magnussen'e."
"Kısa bir süre sonra Norris yeni lastiklerle geliyordu, bu yüzden zihnimi her zaman farklı zorluklarla meşgul ettim. Bu yüzden rahatlamak ve farklı şeyler düşünecek zaman yoktu."
"Bu, 56 turluk bir sıralama yarışı gibiydi, fiziksel açıdan zordu çünkü turun farklı bölümlerinde farklı tehditler altındaydık."
"Hiçbir noktada pes etmedik ve bu bizim DNA'mızın bir parçası.
"Bence 2018 Bakü'ye çok benzerdi. Yarıştan çekilmesi gereken bir araca rağmen pes etmedik. Sonunda yine ilk onda bitirdik ve bu, herkes için büyük bir sürpriz oldu." dedi.
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