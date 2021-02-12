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Formula 1 / Son dakika

Alonso ameliyat oldu, 48 saat hastanede tutulacak

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Alonso ameliyat oldu, 48 saat hastanede tutulacak
Ekleyen:
, Editör

Alpine F1 Takımı, Fernando Alonso'nun başarılı bir çene ameliyatı geçirdiğini ve 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağını açıkladı.

Yeni sezona hazırlanabilmek amacıyla yoğun şekilde antrenman yapan ve hemen hemen her gün bisiklet süren Fernando Alonso, dün Lugano yakınlarında bisiklet antrenmanı yaparken bir kazaya karışmıştı.

İlk gelen bilgilere göre Alonso, Lugano'da bulunan Pregassona'daki döner kavşakta bir araca çarptı ve yüz üstü şekilde asfalta düştü. Şiddetli çarpışmada Fernando Alonso'nun iki dişini kaybettiği yönünde bilgi vardı ve ayrıca dudağı büyük oranda yırtıldı.

Vücudunun çeşitli bölümlerinde morluklar oluşan Alonso'nun çenesinde kırık olabileceği söyleniyordu ancak İspanyol pilotun yakınları, bu iddiaları reddettiler.

Cuma sabahı bir açıklama yayınlayan Alpine, Alonso'nun başarılı bir operasyon geçirdiğini ve önümüzdeki iki gün boyunca hastanede kalacağını doğruladı.

Alonso'nun yakında yeni sezon hazırlıklarına devam etmesi ve önümüzdeki ay Bahreyn'de yapılacak ilk yarış için tamamen uygun hale gelmesi bekleniyor.

Alpine'den yapılan açıklamada, "Fernando Alonso, dün geçirdiği bisiklet kazasından sonra İsviçre'deki hastanede gözlem altında tutuldu."

"Doktorlar üst çenesinde bir kırık keşfettiler ve başarılı bir düzeltici operasyon gerçekleştirdiler. Katılan sağlık ekibi kaydedilen ilerlemeden memnun."

“Fernando 48 saat daha hastanede kalacak ve gözlem altında tutulacak."

"Sonrasında birkaç günü tamamen dinlenerek geçirecek ve kademeli olarak antrenman çalışmalarına devam edebilecek. Sezon çalışmalarına başlaması için tam fonksiyonel haline dönmesini bekliyoruz." denildi.

Öte yandan Motorsport.com, kazayla ilgili daha fazla ayrıntıya da ulaştı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre dün saat 14.00’ın hemen öncesinde, Lugano bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki İsviçreli bir sürücünün, Pregassona yönüne doğru La Santa Sokağı’nda ilerlediği görüldü. Yapılan incelemelerin ardından, sürücünün market otoparkına giriş yapmak için yaptığı sol dönüşün ardından, sağ tarafta hareketsiz şekilde duran araçların yanından bisikleti ile geçen 39 yaşındaki İspanyol bir vatandaşa (Alonso) çarptığı belirlendi.

Alonso'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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