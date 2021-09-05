Alonso: "Altıncılık bugün alabileceğimiz en iyi sonuçtu"

Fernando Alonso, Hollanda Grand Prix'sinin öne çıkan isimlerden birisiydi ve iyi bir ilk tur geçirmesinin ardından hem Esteban Ocon hem de Antonio Giovinazzi'yi geçti.

Alonso, son bölümde tempo kaybeden Carlos Sainz'ı da geçti ve damalı bayrağı altıncı sırada görerek son sekiz yarışta yedinci kez puan aldı.

Alonso yarışın ardından şöyle konuştu: "Evet, yarış iyiydi. Bence, kendi açımızdan iyi yönetilen bir yarış oldu. Lastik aşınmasının ne seviyede olacağı herkes için bir bilinmeyendi. Bu yüzden temelde her beş veya altı turda bir duruma bakıyorduk. Sonrasında araçta sahip olduğumuz hissiyata göre strateji uyguluyorduk."

"İlk turda agresif davrandık çünkü en büyük fırsatın bu olduğunu biliyorduk. Sonrasında muhtemelen Carlos'u son turda geçmeyi beklemiyorduk çünkü Ferrari'nin bugün çok daha iyi olacağını düşünmüştük. Sonunda altıncıyız ve bence bu, bugün için en maksimum sonuç oldu."

Alonso, lastikleri yönetmenin kendisi için kolay olmadığını da ekledi.

"Bu, zorlu bir mücadeleydi çünkü araç iyi hissetse bile 10 tur içerisinde dengenin nasıl olacağını asla bilemiyorsunuz çünkü elimizde geçen yıldaki veya antrenmanlardan referans veri yoktu. Her zaman duvarları düşünüyorsunuz ve en kötüsünü düşünüp, lastikleri korumaya çalışırken mümkün olduğunca muhafazakar olmaya çalışıyorsunuz."