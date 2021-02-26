Alonso, Alpine'nin F1 lansmanını kaçıracak!

Fernando Alonso, 12 Şubat'ta geçirdiği bisiklet kazasında çenesini kırdı ve ameliyat olmak zorunda kaldı.

Aynı zamanda iki dişini kıran ve dudağını patlatan İspanyol pilot, hastaneden taburcu oldu ve yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Şu anda konuşmayla ilgili sıkıntıları olduğu tahmin edilen Alonso'nun lansmanda ve sezon öncesi testlerinde yer alıp almayacağıyla ilgili spekülasyonlar vardı.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Alpine, Alonso'nun resmi sezon öncesi testine katılacağını, ancak 2 Mart'taki Alpine F1 lansmanında yer almayacağını duyurdu.

Takım, bunun kısıtlamalar ve hijyenle alakalı bir durum olduğunu doğruladı.

Alpine'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hijyen durumu ve konulan kısıtlamalar, kritik sezon hazırlık çalışmalarını yaparken iletişim ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmesine izin vermiyor."

"Bunun yerine Fernando’yla basının kullanması için bir soru-cevap etkinliği yayınlayacağız. Kendisi, Bahreyn'deki resmi sezon öncesi testlerinde ise basınla görüşmeye uygun olacak."

Lansman etkinliğine Esteban Ocon, Davide Brivio, Laurent Rossi ve Marcin Budkowski katılacak.