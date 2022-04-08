Alonso: "Alpine'le veya başka bir takımla iki ila üç yıl daha F1'de kalacağım"

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Fernando Alonso, 2021 yılında Alpine ile Formula 1'e geri dönmüştü ve şu anda tüm zamanların en çok yarışa çıkan pilotları listesinde Kimi Raikkonen'in ardında ikinci sırada yer alıyor.

Alpine, Esteban Ocon ile olan anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzattı ve aynı zamanda yedek pilot Oscar Piastri'in de 2024 yılında Formula 1'e girmesi hedefleniyor.

Avustralyalı pilot, Formula 3 ve Formula 2'de art arda şampiyonluklar kazandı ve bu yıl zaman zaman F1 testlerine çıkması planlanıyor.

Hal böyle olunca Alonso'nun 2022 sonrasındaki geleceği belirsiz. Ancak Alonso, bugün düzenlenen basın toplantısında en az iki ila üç yıl daha F1'de devam etmek istediğini söyledi.

Alonso, "25 yaşında olsaydım, geleceğimle alakalı bu tartışmalar olmazdı."

"Bu, insanların genç yeteneklere yer bulmaya çalıştığı yaşla alakalı bir şey. Oysa [F1'de kalıp kalmayacağınız] bence sergilediğiniz performansla ilgili."

"Geçen yıl iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum. Sezonu Esteban'ın biraz önünde bitirdim. Bakalım bu yıl mücadele nasıl olacak?"

"Fakat bu, yaştan ziyade performansla ilgili ve kendimi hâlâ hem rekabetçi hem de hızlı hissediyorum. Formula 1'de yarışmaktan keyif alıyorum."

"Birkaç yıl daha, muhtemelen iki ya da üç yıl daha Formula 1'de yarışacağım. Bunun Alpine'le mi, ki öyle olursa güzel olursa, yoksa başka bir takımla mı olacağını öğreneceğim."

"Muhtemelen bu görüşmelere yaz aylarında başlayacağım. Göreceğiz." dedi.

Alonso, Alpine olarak aracı geliştirmeye ihtiyaçları olduğunu da ekledi.

"Buraya getirdiğimiz araç Cidde'den çok da farklı değil. Umarım sonraki yarışlarda performans anlamında araçlar üzerinde çalışmalar yapacağız."

"Fark anlamında Ferrari'nin 0.8 ila 1 saniye gerisindeyiz. Bunu kapatmak biraz fazla iyimser olacak ama göreceğiz."

"Çalışmayı sürdürmeliyiz. Rüzgar tünelinde yaptığınız testlerde başlangıçta düşündüğünüzden daha büyük bir şey bulabilir ve belki büyük bir adım atabilirsiniz."

"Şampiyonanın ilk aylarında tüm takımların bulmak istediği şey bu ama bakalım, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images