Alonso, Alpine'in Imola güncellemesinden umutlu

Alpine, sezonun ilk yarışında Alfa Romeo, Williams ve Haas ile beraber puan almayı başaramayan dört takımdan biriydi.

Şu noktada Fransız takımın hızı, orta grubun arka kısmında yer alan Aston Martin ile oldukça benzer görünüyor.

Ancak takım, Imola için yeni güncellemeler hazırladı ve bunlar sayesinde yeniden ön bölüme yaklaşmayı umut ediyorlar.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Alonso, "2021 sezonu, 2020 kurallarının bir devamı olsa da, araçlarında önemli değişiklikler yapan pek çok takım olduğunu gördük ve bana göre bunlardan birisi de Alpine'di."

"Hâlâ aracın anlamamız gereken kısımları var. Araçtan biraz daha fazla performans çıkarmamız gerekiyor ve umarım sonraki yarışlara getireceğimiz yeni güncellemelerle potansiyelini biraz daha açığa çıkarabiliriz."

"Fakat orta gruptaki savaşın çok yakın olduğunu biliyoruz. Hem geçen yıl hem de Bahreyn'de gördüğümüz üzere 0.3 veya 0.4 saniye sizi 6-7 veya 14-15. sıralara getirebilir. Bu yakın orta grupta mümkün olduğunca yukarıda olmak istiyoruz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alonso, takımın hangi alanlarda gelişebileceğini söylemekten kaçınsa da, genel dengenin iyi olduğunu dile getirdi.

Alonso, daha fazla performans bulabilmek için nerede gelişmeleri gerektiği sorusuna, "Tur zamanını geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz şeyler, daha fazla yol tutuş ve daha fazla güçtür!"

"Haliyle durum bizim takımımız için de farklı değil. Denge açısından aracın Bahreyn'de çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Doğrusu, Lando'nun da dediği gibi pistlerin her birinde farklı takımların, farklı performanslara sahip olacağını göreceğiz. Bu yüzden şimdi burada nasıl göründüğümüze bakmalıyız. Fakat, takımla mutluyum. Burada güncellemelerimiz var. Bence bunlar araca biraz performans katacak."

"Imola'da geliştirmemiz gereken alanların nereler olduğunu kontrol edeceğiz ve aynı zamanda benim de kendimi araca kıyasla daha fazla geliştirmem gerekiyor. Çünkü Bahreyn'de bazı şeylerde ve prosedürlerde hızlanmam gerektiğini gördüm. Yani formasyon turu, ilk tur, pit stoplar... Bunun gibi şeyler. Üç yıldan sonra benim için yeni olan şeyler vardı."

"Artık ilk yarıştan sonra omzumdan büyük bir yük kalktığına ve ilk kez denemenin tüm stresi gittiğine göre, umarım kişisel olarak daha iyisini yapabilirim."

"Haliyle burada daha iyi performans gösterebilmeyi umuyorum." cevabını verdi.