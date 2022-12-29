Alonso: "Alpine'in dayanıklılık sorunları McLaren-Honda ile kıyaslanamaz"
Fernando Alonso, Formula 1'de Alpine ile yaşadığı dayanıklılık sorunlarının McLaren-Honda ile yaşadıklarıyla kıyaslanamayacağını düşünüyor ve bu yılın 'daha keyifli' olduğunu söylüyor.
Alonso, F1'e döndükten sonraki ikinci sezonunda Pilotlar Şampiyonası'nda dokuzuncu sırayı elde etti, ancak sezon boyunca tekrar eden dayanıklılık sorunları nedeniyle yarış dışı kalarak bir dizi fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.
İspanyol pilot, Alpine'in zaman zaman karşılaştığı sorunlarla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi: Bunun kendisine onlarca puana mal olduğuna ve takım arkadaşı Esteban Ocon ile mücadele edememesine neden olduğuna inanıyordu.
Alonso, üç yıl boyunca McLaren-Honda'da yarıştığı için bu ilk kez dayanıklılık sorunlarıyla mücadele ettiği bir sezon değildi.
Ancak Alonso, Alpine'in 'daha rekabetçi' olduğunu söyleyerek iki dönem arasında bir karşılaştırma yapılmasını doğru bulmadı.
Alonso, “Yarışı bitirdiğimizde, her şey daha keyifli hale geldi."
“McLaren-Honda'da her zaman puanların dışında kaldık. Bu yüzden kıyaslama yapmayacağım." dedi.
Alonso, Honda ortaklığı sayesinde McLaren ile zorlu bir dönem geçirdi ve 2015 yılında Japon üretici F1'e motor tedarikçisi olarak döndüğünde takıma katıldı.
Fernando Alonso, McLaren MP4-31
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Ancak bir yandan V6 hibrit motorlarla başa çıkmakta zorlanırken bir yandan da mevcut tedarikçilerle arayı kapatmaya çalışması, Alonso'nun sadece iki kez ilk 10'a girebildiği zor bir sezon geçirmesine neden oldu.
Her ne kadar 2016 yılında McLaren ve Honda ileriye doğru bir adım atmış olsa da, 2017 yılı anlaşmanın feshedilmesine neden olan sıkıntılı bir yıl oldu.
McLaren 2018'den itibaren Renault ile birleşirken, Honda da Toro Rosso ile birleşerek Red Bull ile nihai bir anlaşmanın yolunu açtı.
Alonso 2022'de altı kez damalı bayrağa ulaşamazken, bu sayı 2015'te sekiz, 2017'de ise ondu.
Ayrıca, dayanıklılık sorunlarından etkilenmediği yarışlarda çok daha tutarlı sonuçlar elde etti ve Silverstone, Spa ve Interlagos'ta beşinci oldu.
Ancak iki kez Dünya Şampiyonu, Abu Dabi'deki son yarışında yarış dışı kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, 'DNF çetelesinin' tüm sorunlarını yansıtmadığı için "Bu yıl gerçekler 14 numaralı araç için biraz aleyhimize oldu." dedi.
Alonso, “Altı kez yarış dışı kaldım fakat bunların yanı sıra, Avustralya'daki sıralama turlarındaki gibi problemler de yaşadım."
“Avusturya'daki sprint yarışında yarışa bile başlayamadım.. Sanırım toplamda dokuz ya da on kez dayanıklılık sorunu yaşadık ve bu seviyedeki sorunlar kesinlikle kabul edilemez." dedi.
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