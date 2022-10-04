Alonso: "Alpine'in dayanıklılık sorunları kabul edilemez"
Fernando Alonso, Singapur Grand Prix'sinde bir kez daha yarış dışı kalmasının ardından Alpine'in bu yılki dayanıklılık sorunlarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
İspanyol pilot Pazar günü Marina Bay pistinde yine iyi bir sonuca doğru giderken motor sorunu yaşadı ve yarış dışı kaldı.
Bundan yalnızca birkaç tur sonra Esteban Ocon'un da yarış dışı kalmasıyla Alpine, yarışı erken kapatmış oldu ve McLaren'ın kazandığı puanlardan ötürü şampiyona beşinciliğine geriledi.
Alonso bu yıl kaybettiği puan sayısının çok fazla olduğunu söylüyor.
"Sanırım buraya gelirken eksi 50 puan civarındaydık, şimdi sekiz buna puan daha eklendi."
"Yani bir yılda 58 ya da 60 puan kaybettik, ki bu benim aracım için gerçekten kabul edilemez bir şey."
"Eğer şampiyonada bana 60 puan daha verirseniz ve diğerlerinden 10 puan civarı düşerseniz -çünkü ben alınca onlar alamayacaktı- şampiyonam çok daha iyi ve hatta Mercedes'e yakın görünecekti."
"Bu da bu yıl ortaya koyduğumuz ve gurur duyduğum performansı daha doğru şekilde gösteriyor. Bugün bile ilk beş ya da ilk altı için savaşıyorduk. Ancak şampiyona, performansı göstermiyor."
Fernando Alonso, Alpine F1 Team, arrives at the track
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Alonso şu anda sürücüler şampiyonasında 59 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor ve 60 puan daha alması halinde, 119 puanla 170 puanı olan Lewis Hamilton'ın ardına yerleşecekti.
Olası soruna değinen Alonso, "Bence motorun ömrü iyi durumdaydı. Esteban bile bir sorun yaşadı, oysa onda daha yeni bir motor vardı. Bu yüzden sorunun motor ömründen kaynaklandığını düşünmüyorum."
"Fakat önümüzdeki birkaç yarışta kesinlikle yeni bir motora geçmem gerekecek. Ne zaman olacağını göreceğiz. Bu, kaybedeceğimiz daha fazla puan olduğu anlamına geliyor." dedi.
Alpine'in dayanıklılığı bu sezon pek iyi olmasa da Ocon'a göre takım, performans uğruna dayanıklılıktan ödün vererek doğru şeyi yapıyor.
"Bu hafta sonu dayanıklılık anlamında iyi değildi çünkü her iki araçla da yarış dışı kaldık fakat bence yeni ve bu kadar önemli düzenlemeler varken zorlamamız gerekiyordu."
"Gelecek hafta yine hızlı bir araca sahip olacağımıza eminim. Bu yüzden diğer şeylerden ziyade buna bakıyorum."
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