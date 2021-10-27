Alonso, Alpine'in Austin'de neden yavaş kaldığını araştırmasını istiyor

Alpine, Rusya ve Türkiye'de oldukça iyi bir tempoya sahip olsa da, Austin'de ilk ona girmekte dahi zorlanıyordu.

Yarışa motor cezası nedeniyle 19. başlayan Alonso, uzun süre ilk ona girmek için savaştı ve sonunda arka kanat problemiyle yarış dışı kaldı.

Alonso, "Arkadan başlamak kesinlikle eğlenceliydi. Pozisyonları geri kazanmaya ve sert yarışmaya çalıştık. Sanırım hedefe doğru gidiyorduk, 10. sıraya çok yakındık. Kimi'nin spiniyle beraber 10. olabilirdik hatta zor da olsa 9. bile olabilirdik. Bunun iyi bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Üç pit stop, mekanikerlerin yaptığı çalışmalar ve her şey iyi çalışıyordu. Bence oldukça iyiydi. Belki de biraz rekabet eksikliği yaşadığımız antrenman seanslarından daha iyiydi. Fakat yarışta kendimi çok daha iyi hissettim ve bundan memnunum." dedi.

Yine de Alonso, bu hafta sonu diğer hafta sonlarına kıyasla neden o kadar rekabetçi olmadığını merak ediyor.

"Umarım bazı cevaplar bulabiliriz. Daha önce de söylediğim gibi aracın yarışta çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha rekabetçi hissettim. Kesinlikle Alfa Romeo, Aston Martin ve hatta Tsunoda'dan daha hızlıydım. Antrenmanlarda ise bugünkü kadar hızlı değildik. Bu yüzden yarışta güzel bir adım attık. Yine de Sochi ya da Türkiye kadar iyi değildik. Bu sebeple muhtemelen tümsekleri analiz etmeye devam etmeliyiz. Buradaki süspansiyon sistemi, pist özellikleri nedeniyle çok özel. Bu sebeple doğru analiz etmeli ve Meksika'da en iyi performansımızda olmaya çalışmalıyız."

Alonso, yarışın öne çıkan isimlerinden biri olsa da en iyi yarışlarından birini çıkardıklarını düşünmüyor.

"En iyi yarışlarımızdan biri olduğunu sanmıyorum çünkü bizim adımızda hafta sonu boyunca iyi bir performans sergilemedik. Sahip olduğumuz tempo ve denge sorunlarının üstesinden gelemedik. Bugünün daha iyi olduğu doğru ve bir sürü yeni lastikle arkadan başladığınızda, size mücadelede olabileceğiniz ve pozisyonlar kazanabileceğiniz izlenimi veriyor. Ortaya koyulan çabadan da memnunum. Fakat genel olarak bakarsak, birincisi son yarışlar kadar rekabetçi değildik. İkincisi, iki araç da yarış dışı kaldı. Esteban'a ne oldu bilmiyorum ama ben arka kanat sorun nedeniyle yarış dışı kaldım. Yani analiz edilecek şeyler var ve Meksika'da %100'ümüzle döneceğimize eminim."