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Formula 1 Haberler

Alonso, Alpine'in 2023'e odaklanmasını istiyor

Fernando Alonso, Alpine'in bir an önce 2023 aracına odaklanması gerektiğini düşünüyor, aksi takdirde fırsatların kaçacağına inanıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Alonso, Alpine'in 2023'e odaklanmasını istiyor
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Yeni kuralların ilk sezonunda performansa odaklanan Alpine, geçtiğimiz sezona göre ciddi bir adım attı ve sezonun ikinci yarısında McLaren ile dördüncülük savaşına girebilecek pozisyona geldi.

Daha geniş kaynaklara ve bu sezon elde ettiklerinin avantajına sahip ön sıra takımları bir yandan mevcut araçlarını geliştirip, bir yandan gelecek sezona odaklanabiliyor. Bu duruma dikkat çeken Alonso, mevcut araca takılıp kalmanın bir hata olacağını düşünmekte.

İki kez dünya şampiyonuna göre, Mercedes'in hızlı bir şekilde toparlanabilme kapasitesine sahip olması, Alpine'in herhangi bir fırsatı kaçırmamak için gelecek yıla odaklanması gerektiğinin en büyük göstergesi.

Alonso, "İşlerin bizim için o kadar kolay olacağını sanmıyorum. Mercedes çok kapsamlı bir organizasyon ağına sahip ve er ya da geç geri döneceklerini biliyorduk."

"Biz daha orta/uzun vadeli bir programı takip ediyorum. Dolayısıyla bizim için mesele, gelecek yılın aracına erkenden başlamak, bir sonraki projeden ödün vermemek meselesi." 

"Büyük takımlar gelecek yılın aracına başlayabilirler ve aynı zamanda paralel olarak mevcut araçlarını da geliştirmeye devam edebilirler. Diğer takımlar için bu daha zor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

Fernando Alonso, Alpine F1 Team

Photo by: FIA Pool

A522 ile oldukça iyi bir iş ortaya çıkardığını düşünen Alonso, araçtan daha fazlasını çıkarabilmek için özellikle düşük hızlı virajlarda performans arttırımına gitmeleri gerektiğini düşünüyor.

Alonso, "Bence bazı virajlarda biraz zayıf kalıyoruz. Örneğin düşük hızlı virajlarda pek de güçlü olmadığımızı söylemeliyim."

"Düşük hızlı virajların bulunduğu Bakü'de bazı araçlar çok güçlüydü. AlphaTauri 5. sıradaydı ve Aston Martin de çok güçlüydü. Yani bazı pistlerde bu tür takımlar yeniden canlanabiliyor."

"Her şeyden biraz [ihtiyacımız var]. Araçta çözmemiz gereken zayıf bir noktamız olduğunu düşünmüyorum, ancak her yerde iyileştirmemiz gereken alanlar var.."

Alpine, bu sezon geliştirme konusunda oldukça agresif davrandı ve takım patronu Otmar Szafnauer, takım bütçe sınırına ulaşana kadar güncellemelere devam edeceklerini söylüyor.

Sürekli güncelleme getirmenin piste etkisinin ne kadar olumlu olduğu sorulduğunda Szafnauer, "Çok cesaret verici."

"Bu yılın başında, bu yılın gelişimle ilgili olduğunu söylemiştik. Halen oldukça dik bir öğrenme eğrisinin içindeyiz, bundan yararlanmanız ve aracı güncellemeye devam etmeniz gerekiyor, biz de böyle yapacağız. Paramız bitene kadar devam edeceğiz."

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