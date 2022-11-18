Alonso, Alpine'e güçlü bir sonuçla veda etmek istiyor

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Fernando Alonso'nun Alpnie kariyeri bu hafta sonu gerçekleştirilecek Abu Dhabi GP ile sona erecek ve Fransız üretici hâlâ şampiyona dördüncülüğünü korumaya çalışıyor.

Brezilya'da güçlü bir hafta sonu geçiren Alonso, bu hafta sonu anı şeyi yapıp yapamayacağı sorulduğunda, "Bakalım. Bence performans açısından bizim için inişli çıkışlı bir yıl oldu. Fakat aynı zamanda en zayıf noktamız da dayanıklılıktı."

"Sezonu burada iyi bir sonuçla ve yüksek bir seviyede bitirebilecek miyiz göreceğiz. Şahsen Brezilya performansını tekrarlayabileceğimizi sanmıyorum. İlk üçe o kadar yakın olacağımızı sanmıyorum ama orta grubun önünde olursak, bizim için iyi olacak."

"Hedefimiz bu. Yarışı iyi bir sonuçla bitirmek ve Pazar günü her turun tadını çıkarmak istiyorum."

Alonso, takımda iki güzel yıl geçirdiğini söylüyor.

"Spora geri dönerken hiçbir zaman iyi ve rekabetçi olacağınızın ya da hâlâ Formula 1'deki her şeyden keyif almaya devam edeceğinizin garantisi yoktur."

"Açıkçası iki yıl önce, 2020'deki genç sürücü testinden önce burada yaptığım demo sürüşlerinde bazı endişelerim vardı ve sanırım geçen yıl performansımdan ve sezonun gidişatından %100 memnun değildim."

"Fakat bu yıl, araçtan ve performanstan çok daha memnunum. Bir sonraki mücadeleye çok daha hazır olduğumu düşünüyorum."

"Bana göre spora geri dönüş hafife alınacak bir şey değil."

"Tekrar %100 seviyenizde hissetmek için birkaç yarışa hatta tam bir sezona ihtiyacınız var. Bana olan da buydu fakat şu anda kendimi çok iyi bir seviyede hissettiğim için mutluyum."