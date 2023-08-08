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Alonso, Alpine'den Rossi yüzünden mi ayrıldı?

Görünüşe bakılırsa Fernando Alonso'nun Alpine'den ayrılmasının ardında CEO Laurent Rossi var.

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Laurent Rossi, Alpine F1 Team CEO

Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunun ardından Alpine'den ayrılarak Aston Martin'e geçme kararı aldı.

Bu anlaşma, 2022 Macaristan GP sonrası açıklanırken, o noktada Alonso takımda kalmak istediğini birden fazla kez söylemişti.

Ancak Fransız ekipten beklediği teklifi alamayan Alonso, Aston Martin'e geçmeyi tercih etti. Çok geçmeden bunun doğru bir hamle olduğu ortaya çıktı.

Aston Martin gridin ön tarafında yarışmaya başlarken, Alpine yerinde saydı ve bu performanstan ötürü de pek çok isimle yollar ayrıldı.

Auto Motor und Sport, Alpine F1'in içerisinde bulunduğu krizle alakalı yeni bir haber yayınladı.

Habere göre Fransız markanın bugün içinde bulunduğu krize düşmesinde CEO Laurent Rossi'nin büyük payı vardı.

Alpine'de neredeyse herkes Alonso'nun takımda kalmasını istese de, Rossi İspanyol pilotun takımdan ayrılması için elinden geleni yaptı.

Bu ayrılıktan sonra Oscar Piastri'yi McLaren'a kaybettiler. Üstelik Pierre Gasly'i almak için AlphaTauri'ye yüklü miktarda para ödediler.

Alpine, Rossi'nin ısrarıyla Esteban Ocon ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı için de önemli miktarda para ödemek zorunda kaldı.

Sonuç olarak Rossi, CEO görevinden alınarak başka görevlere kaydırıldı. Otmar Szafnauer ve Alan Permane ise görevlerinden alındı.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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