Alonso, Alpine’deki herkesin ‘manevi babası’ gibiymiş

Enstone merkezli takımla iki şampiyonluk kazanan Alonso, iki yıl aradan sonra spora geri döndü ve de Meo, İspanyol pilotun zihniyeti sayesinde takımın ileri taşınacağını düşündüğünü belirtti

Top Gear’a konuşan de Meo, "Renault, Fernando’nun evi. Onun bu tecrübesini hepimizin gelişiminde kullanmasını istiyorum.’’

‘’Şu anda, 15 yıl öncekinden farklı bir rolü var. O, herkesin manevi babası.’’

‘’Ondan istediğim tek şey, üst düzey bir takım haline gelmemize yardımcı olması çünkü bu zihniyet ve tutumla ilgili bir şey. O ise, buna sahip.’’ dedi.

Alpine, Alonso’nun yarış dışı kalması ve Esteban Ocon’un da sıralamalarının ilk bölümünde elenmesinin ardından yeterince yükselememesiyle, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinden puansız ayrılmıştı.

Bazı takımlar odaklarını 2022’nin aracına kaydırmaya başlasa da, de Meo, 2021’in ötesindeki hedefler için bütün sezonu kaybetmek istemediklerini söyledi.

Bu sezonki umutları hakkında konuşan de Meo, ‘’Ben bir sihirbaz değilim ve geleceği göremem."

‘’Beklentim, her yarışta daha da iyiye gitmek. Asıl zorluklar 2022 yılında başlayacak ancak bu 2021’de kötü bir sezon geçirmek istediğimiz anlamına gelmez.’’

‘’Fernando’ya sahibiz, o her zaman kazanmak isteyen biri. Aynı zamanda Esteban genç bir sürücü ve zamanını gridin arkalarında geçirmek istemiyor.’’

‘’Onlara iyi bir hizmet sunmalıyız. Alonso’nun bir çaylak olmadığını biliyoruz. Bahreyn’deki testlerde, ondan bir geri dönüş almamız sadece 10 tur sürdü ve ‘bu çalışmıyor’ demeye başladı. Her şeyi anında anlıyor.’’

‘’Amacımız ona eğlenebileceği bir araç vermek. Sonrasında ise, bir Grand Prix’de neler olacağını bilemezsiniz, değil mi? Belki de biraz şanslı olmamız gerekiyor ancak hem Esteban hem de onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız.’’