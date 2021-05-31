Alonso: "Alpine şampiyonluk savaşı vermeye %90 hazır durumda"

Renault, 2016 yılında fabrika takımı olarak spora geri dönüş yapmıştı ve bu yıl takımın adı Alpine haline geldi.

Fransız üretici, 2022 yılında gelecek yeni kurallarla birlikte önemli bir atılım yapmayı ve şampiyonluk için savaşmayı umuyor.

Kurallar büyük oranda değişeceği için takımlardan birinin, diğerlerinin bulamadığı bir şeyi yapma ve önde olma fırsatı olabilir.

Enstone merkezli ekip, 2005 ve 2006 yıllarında şampiyon olmayı başarmıştı. Ayrıca Lotus adı altında 2012 ve 2013 yıllarında da yarış kazanmayı başardılar.

Bu yıl Alpine'in projesine inanarak spora geri dönen Alonso, takımın çalışmalarının olumlu yönde gittiğini ve takımın şampiyonluk savaşı vermek adına %90 oranında hazır olduğunu söyledi.

Racer'a konuşan Alonso, "Şampiyonluk için savaşmaya %90 hazır olduğumuza inanıyorum. Her zaman gelişebileceğiniz belirli alanlar vardır. Bu, Mercedes veya Red Bull gibi en iyi takımlar için bile geçerli olan bir şey. Mesela en ünlüsü Mercedes'in [2019] Almanya'daki yarışta 30 saniyelik bir pit stop yaptığını hatırlıyorum ve bunun gibi şeyler vardı."

"Bir yarış hafta sonunda veya sezon içerisinde öğrenilmesi gereken bazı şeyler vardı. Sorunu belirledikten sonra takım, o şeyin bir dahaki sefere daha iyi çalışmasını sağlamak için küçük ayarlamalar yapar."

"Zaten şu anda çok az hata yapıyoruz ve bu yüzden takımın iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ancak her hafta sonundan sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Sezonun bitmesine 18 yarış daha var ve bu da bize, zirveye giden yolda 18 küçük adım daha atabilme şansı veriyor."

"2021'de iyi sonuçlar almak istiyoruz ama aynı zamanda bir takım olarak gelecekteki ciddi savaşa da hazırlanıyoruz. Umarım 2022, 2023 veya 2024'te şampiyonluk için mücadele edeceğiz ve bunun için takımın önemli anlarda, geçmişteki deneyimleri kullanarak baskıyla başa çıkabilmesi gerekiyor."

"Bunun için belli bir metoda sahip olmaya çalışıyoruz ve bunu 2021 sezonuna paralel olarak yürütüyoruz." dedi.