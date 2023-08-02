Alonso: "Alpine, onlar için yaptıklarımı hafife aldı"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Alpine'in takıma olan katkısını çok hafife aldığı görüşünde.
Alonso, 2021-22 yılları arasında Alpine ile yarıştı fakat kontratının bitmesinin ardından sürpriz şekilde Aston Martin'e geçti.
O dönem Alonso, takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini söylese de, kontratı yaz arasına kadar uzatılmadı.
İspanyol pilot, BBC'ye şöyle konuştu: "Alpine'deyken saygısızlığa uğradığımı sanmıyorum ama sözleşme yenileme görüşmelerine başladığımız tarih 2022 Avustralya'ydı ve düşündüğümden daha uzun sürdü."
"Çok yavaş ilerliyordu ve bu benden kaynaklanmıyordu. Ben devam etmeye hazırdım, takımda mutluydum. 2022 aracı hızlıydı, performansından ve gelecek olasılıklarından memnundum."
Alpine'in yaptıklarını hafife mı aldığı sorusuna Alonso, "%100 öyle. Aslında hâlâ aynı şeyi yapıyorlar."
"Her hafta sonu yapabileceğinizin en iyisini yapıyorsunuz, ki ben Renault için pek çok şey yaptım. Buna rağmen performansınızdan, yaşınızdan ya da bu tür şeylerden şüphe edildiğinde, bunu kişisel algılamaya başlıyorsunuz."
"Sonrasında kariyeriniz en iyi döneminde olduğunuzu daha da fazla kanıtlamak istiyorsunuz. Sonuçlar her şeyi gösteriyor ve bence en doğru cevap da bu."
"Daha rekabetçi konuma dönmem, insanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı."
"Aston Martin için de aynısı geçerli. Herkes yeni bir takımın mücadeleye dahil olmasından memnun. Tribünlerde çok fazla yeşil renk görüyoruz."
"Hâlâ o güzel günleri hatırlayan eski taraftarlarıma bugün bile hızlı olduğumu kanıtlamak ve sürüşün keyfini çıkarmak çok güzel. Beni hiç podyumda görememiş yeni taraftarların da bu imkan var." cevabını verdi.
Fernando Alonso, Aston Martin
Fotoğraf: Alessio Morgese
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