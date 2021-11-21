Alonso: "Alpine neden Katar'da bu kadar güçlü olduğunu anlamak zorunda"

İspanyol sürücü, sıralama turlarının son bölümünde beşinci olurken, takım arkadaşı Esteban Ocon dokuzuncu en iyi zamanı yaptı.

Startta her iki sürücünün de önünde birer AlphaTauri sürücü olacak ve bu iki takım, bu yıl beşincilik için birbirleriyle savaştıkları için, pazar günü kıyasıya bir rekabet içerisinde olmaları bekleniyor.

Tüm antrenman seanslarında çok güçlü bir performans sergileyen Alonso, nasıl bu kadar hızlı olduklarını merak ediyor.

Alonso, "Tüm hafta sonu araç hissiyatı ve tempo anlamında çok pozitiftim."

"İlk antrenman seansından itibaren araç içerisinde iyi hissediyordum. Burada sürüş yapmak çok güzel. Özellikle şimdi olduğu gibi boş depo ve yeni lastiklerle harika hissettiriyor."

"Hatta takıma, eğer bana yakıt verirlerse aracı bütün gece sürebileceğimi dahi söyledim. Yarın piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"Bu yıla baktığımızda bazı pistler, paketimiz için diğerlerinden daha iyi gibi görünüyor. Mesela İstanbul, Sochi ve burası; genel anlamda benzerlik taşıyan pistler. O yüzden bazı pistlerde tam olarak hangi alanda geride kaldığımızı araştırmamız gerekiyor."

"Diğer yandan bu araçlar, üç hafta sonra artık kullanılmayacağı için, derinlemesine analiz yapmanın pek bir anlamı da yok."

"Fakat bazı pistlerde bizim için iyi görünen ancak bazılarına zarar veren bir şey var. Yani bunu anlamak her halükarda bizim için bir artı olacak." dedi.

Ocon, takımın Katar'daki performansı hakkında dersler çıkarılabileceği konusunda Alonso ile hemfikirdi.

"Şu anda neden böyle olduğunu söylemek benim için zor fakat bu hafta sonu aracın neden bu kadar iyi olduğunu görmek adına bu hafta sonundan çok şey öğreneceğiz."

"Bunu anlamak, gelecek için iyi olabilir."

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, Alpine'in neden rakiplerinden, özellikle de McLaren ve Ferrari'den daha iyi performans gösterdiğine dair tam bir açıklamaları olmadığını kabul ediyor

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bence pistten piste değişiyor."

"Burada, hafta sonunun başından beri çok rekabetçiydik. Beşinci sırayı beklemiyorduk ama kesinlikle iki araçla birden üçüncü bölüme kalmayı bekliyorduk. Ayrıca öndeki takımlarla aradaki fark normalden daha küçüktü."

"Bence bu, pistin özelliklerinden ve mühendislerimizin, bu yeni pistte lastikler ve ayarlar üzerinde iyi bir iş çıkarmasından kaynaklanıyor."

"Performanstaki bu dalgalanmayı tam olarak anlamadığımızı söylemek doğru olur ancak eminim McLaren ve Ferrari'ye sorarsanız onlar da size tam bir açıklama yapamazlar." dedi.