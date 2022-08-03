Alonso, Alpine ile sözleşme uzunluğu konusunda anlaşamamış

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Sebastian Vettel'in ayrılığı sonrası sürücü pazarı büyük oranda hareketlendi ve Macaristan GP hafta sonunda Alman pilotun koltuğu için Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher ve Nico Hulkenberg gibi pilotların adı geçti.

Sonunda Alonso, pazartesi sabahı Aston Martin'e geçeceğini açıkladı ve haberlere son noktayı koydu. Aslında İspanyol sürücü aslında Alpine kalmak istiyordu fakat takıma ona istediği kontratı önermedi.

AMuS'a göre Alonso, iki yıllık bir sözleşme isterken, Alpine opsiyonlu şekilde 1 yıllık anlaşma teklif etti. Bu teklif de Alonso'yu cezbetmedi.

Her şeye rağmen İspanyol pilotun takımda kalacağını düşünen Alpine, Alonso'nun Aston Martin'e geçeceğini basın açıklamasıyla öğrendi.

İngiliz ekibin İspanyol pilot için bir seçenek olduğunu bilseler de, aslında kendilerine güveniyorlardı çünkü Alonso da her zaman ana seçeneğinin Alpine olduğunu söylüyordu.

Takımın patronları Laurent Rossi ve Szafnauer, bundan ötürü yıldız pilota 1+1 yıllık anlaşma teklif ettiler. Buna göre Alonso iyi performans göstermesi halinde endişelenmemeliydi çünkü 2024 kontratı da performansına bağlı olarak devreye girecekti. Ancak Alonso, bu tekliften etkilenmedi.

Tam bu süreçte Aston Martin patronu Lawrence Stroll devreye girdi ve cumartesi günü son bir görüşme yapmak istedi ve görünüşe bakılırsa yapılan görüşmenin ardından da anlaşma imzalandı.

Stroll bundan ötürü Sebastian Vettel'den yaz arasından önce geleceğine karar vermesini istedi. Vettel'in geleceği netleştiğinde de Alonso ile görüşmeleri artırıp, kendisiyle anlaşma imzaladılar.

The Race'ten Edd Straw da Alonso'nun Alpine'den uzun vadeli bir teklif beklediğini ve böyle bir teklif olsaydı, takımdan ayrılmayacağını dile getirdi.

Straw, "Rossi, bir şekilde Alonso ile anlaşmaya varacakları konusunda emindi ve Fernando için umut vaat edecek diğer takımlarla olan görüşmelerini umursamadı." diye ekledi.

Alpine'in Alonso'ya kısa vadeli bir anlaşma teklif etmesinin ardında, Oscar Piastri'yi 2024 yılında takıma getirmek istemeleri yer alıyor gibi görünüyor.

Takım patronu Otmar Szafnauer, salı günü yaptığı açıklamada, Alonso'ya 1+1 yıllık anlaşma teklif ettiklerini doğrulamıştı.