Alonso: "Alpine ile gelecek görüşümüz farklıydı"

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Eğer Aston Martin geçişi mümkün olmasaydı, Alpine'in kendisiyle mi Oscar Piastri'yle mi anlaşma imzalayacağından emin olmadığını söyleyen Alonso: "Alpine'le geleceğimiz kesinlikten uzaktı. Farklı yönlere ilerliyorduk ve geleceğe dair düşüncelerimiz farklılık gösteriyordu."

"Tek sorun, kontrat ve onun süresi değil; istenildiğini ve güvenildiğini hissetmek de önemli. Alpine, uzun vadeli planlarını benim üzerime yapmak istemediği için, Aston Martin bu konuda bana son iki yıldır çok daha güven dolu ve istekli göründü."

Aston Martin'in duyurusundan önce Laurent Rossi, Luca de Meo, mekaniker ve mühendisleriyle görüşüp, onlara haber verdiğini söyleyen Alonso; müzakerelerde bulunmayan Otmar Szafnauer'in duyurudan önce gelişmelerden haberdar olmamasının, yöneticiler ile olan iletişim kopukluğu kaynaklı olabileceğini belirtti.

Alpine ve Oscar Piastri arasındaki anlaşmazlık hakkında ise "Yorum yapacak kadar duruma hakim değilim ama ben de buradaki herkes gibi şaşırdım." diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

İnsanların Flavio Briatore ve Mark Webber hakkında birçok komplo teorisi kurduğu ve bunların doğruluk payı sorulduğunda Alonso: "Hayır, kesinlikle. Bunları ben de okudum; oldukça sinir bozucu ve üzücüydü. Kararı tamamen kendim verdim. Sebebini de açıkladım."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Alpine'den uzunca bir süre kontratımı uzatmayla alakalı bir haber alamadım. Daha sonra Aston Martin bana ulaştı ve Sebastian [Vettel]'ın emekliye ayrılacağı haberini verdiler."

"Eğer Sebastian emekli olmasaydı çok farklı bir durumda olurduk. Ancak bu haliyle Aston Martin'e geçmek benim için oldukça kolay bir karardı. Oscar ile yaşananlar konusunda ise bir bilgim ve alakam yok."

"Kendisi bütün takımların bünyesinde isteyeceği bir yetenek. İki yıl kendisiyle çalıştım ve ona başarılar diliyorum. Alpine'e de öyle. Spora onlarla geri döndüm ve akıl almaz başarılar elde ettik. Bu yılın sonunda ayrılacak olsam da kalbimde yeri olacak bir takım."

"Bu teoriler hakkında konuşacak olursak; Flavio, görüşmelerde hiçbir zaman yer almadı. Ben de zaten kendi işimi kendim yapan biriyim. Padokta bulunma sebebi Stefano [Domenicali], F1'le olan bir anlaşma veya Paddock Club anlaşması olabilir. Benim görüşmelerim için burada bulunmadığı kesin." dedi.