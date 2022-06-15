Alonso, Alpine ile F1'de yarışmaya devam etmeye hazırlanıyor

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Fernando Alonso'yu en az bir yıl daha Formula 1'de izleyeceğiz gibi görünüyor. İspanyol pilot her zaman kendisini iyi hissettiği sürece emekli olmayacağını söylüyordu ve mevcut performansı göz önüne alındığında hızından hâlâ bir şey kaybetmemiş durumda.

Son birkaç yarışta bu durumu tekrar gözler önüne seren Alonso, Alpine ile yeni kontrat imzalamaya artık çok yakın. Anlaşma henüz tamamlanmadı fakat yeni kontratın imzalanması sadece bir formalite niteliği taşıyor.

Bu yıla şanssız başlamasının ardından şampiyonada epey geride kalan Alonso, son yarışlarda durumu tersine çevirdi ve artık takım arkadaşı Ocon ile arasındaki puan farkı sadece 15.

Alonso'nun ortaya koyduğu performans ve takıma verdiği katkı ortada. Ayrıca kontratının yenilenmesi, takım yönetimi tarafından da destek görüyor.

Hal böyle olunca Alonso, 2023 yılında Formula 1'deki 20. sezonu için gridde yer alacak ve Kimi Raikkonen'i geçerek F1 tarihinde en çok Grand Prix'ye katılan sürücü olacak.

Alonso'nun takımda kalmasıyla, Oscar Piastri'nin de 2023 için Alpine'in desteğiyle Williams'ın yolunu tutması bekleniyor.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images