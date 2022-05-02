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Alonso, Alpine ile devam etmeye hazırlanıyor, Piastri Williams'a geçebilir

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Fernando Alonso, Alpine ile olan kontratını bir yıl daha uzatacak. Oscar Piastri de bundan ötürü Williams'la görüşmelere başladı.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alonso, Alpine ile devam etmeye hazırlanıyor, Piastri Williams'a geçebilir
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Fernando Alonso, Imola yarışının ardından yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşımın benden bir saniye daha hızlı olacağı gün başka bir şey yapmaya karar vereceğim fakat şu anda durum böyle değil." demişti.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre kendini iyi durumda hisseden Alonso, Alpine ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. İddiaya göre anlaşma yakın zamanda yapılacak ve tek sezonluk olacak. Sonrası ise şimdilik belirsiz.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522

Fernando Alonso, Alpine F1 A522

Photo by: Erik Junius

Alonso, ortaya koyduğu performansla motivasyonuyla ilgili şüphelere son vermiş durumda. Başarıya olan açlığını kaybetmeyen Alonso, kaskını çıkarma ve takımından ayrılma niyetinde değil.

Ayrıca Enstone merkezli takıma geri döndüğünden beri, zorlu günlerde dahi takımla tartışma ya da gerilim yaşamadı. Aksine takım arkadaşı Esteban Ocon'la çok iyi anlaştı ve müthiş bir takım oyuncusu olduğunu doğruladı.

Bu, tamamen farklı ve olgun bir Alonso ama açlığını ya da azmini kaybetmedi ve bu da Alpine'in ihtiyaç duyduğu şey. Fakat Fransız üretici ile kontrat yenilemesi bir takım sorunlara yol açıyor.

Bu sorunların gelecek vadeden Oscar Piastri geliyor. Avustralyalı sürücü, şu anda F1'de olmayan genç sürücüler arasında en öne çıkan isim ve Ocon'un 2024 sonuna kadar anlaşması olduğu için yeni sezonda Alpine'de kendisine yer bulamayacak.

Oscar Piastri, pilota di riserva dell'Alpine, potrebbe finire alla Williams

Oscar Piastri, pilota di riserva dell'Alpine, potrebbe finire alla Williams

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

20 yaşındaki genç yıldız, Alpine'in sürücü akademisinde yetişti ve 2022'de yedek pilot olmayı kabul etti. Bu, temelde seçenek eksikliğinden kaynaklıydı ve isteyerek yaptığı bir şey değildi.

Fakat Piastri, test pilot olarak ikinci bir yıl daha geçirmek istemiyor ve menajeri Mark Webber alternatiflere bakmaya başladı bile. Listenin en tepesinde Nicholas Latifi'nin yer aldığı Williams koltuğu var.

Piastri'nin başka bir F1 takımına gitmesi halinde Alpine tarafından desteklenip desteklenmeyeceği veya Fransız markadan tamamen ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor.

Padokta Latifi için sezonun erkenden sona erebileceğine dair söylentiler var. Ancak bir sürücü iyi gitmediğinde bu tür söylentiler hep çıkıyor.

Esteban Ocon, Alpine A522, è confermato a Estone fino al 2024

Esteban Ocon, Alpine A522, è confermato a Estone fino al 2024

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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