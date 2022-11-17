Alonso: "Alpine hep kalbimde olacak"

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Bu hafta sonu yaşanacak ayrılıklardan birisi de Fernando Alonso'nun Alpine'e vedası olacak. İspanyol pilot, daha önce iki şampiyonluk kazandığı Enstone merkezli ekiple son yarışına Abu Dhabi'de çıkacak ve gelecek yıl Aston Martin'e geçecek.

Hafta sonu öncesinde konuşan Alonso, sözlerine Brezilya GP'yi değerlendirerek başladı ve ardından da Alpine kariyeriyle ilgili yorumlarda bulundu.

Alonso, "Brezilya GP gerçekten çok heyecanlıydı. Rakiplerimizin aksine, yarışı üç pit stop stratejisine göre planladık."

"Güvenlik aracının gelmesi işleri biraz karıştırdı ama finişe yaklaşırken yeni lastiklerim vardı. Araç iyi bir hıza sahipti, bu yüzden finişe kadar zorlayabildim."

"Genel olarak, takım için iyi bir hafta sonu oldu. Abu Dhabi yarışının daha rahat geçmesini ve şampiyona dördüncülüğünü garantilememizi umuyorum."

"Geçen hafta sonu yoğun geçti ama hak ettiğimiz puanları aldığımız için mutluyum."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu hafta sonu takımla son yarışım olacak. Enstone ve Viry için yarışmaktan büyük keyif aldım. Renault ile zaten güzel anılarım vardı ve şimdi Alpine için yarıştıktan sonra, bu takımın sonsuza kadar kalbimde bir yere sahip olacağını söyleyebilirim."

"2021'in başında Formula 1'e döndüğüm zaman, bu takım beni sıcak şekilde karşıladı ve kendimi hemen rahat hissettim. Sonrasında da birlikte harika sonuçlar elde ettik. Katar'daki podyum benim en gurur duyduğum başarımdı."

"2022'de yeni düzenlemelerle karşılaştık ancak ekip iyi hazırlandı ve bir önceki yıla göre ilerleme kaydettik."

"Formula 1 kariyerim burada sona ermiyor; 2023'te yeni bir sayfa açılacak ve takıma önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum."

Takıma dönüşünden bu yana en güzel anısı sorulduğunda Alonso, "İki yıllık aradan sonra Formula 1'e dinlenmiş ve daha deneyimli olarak döndüm. Alpine'de geçirdiğim iki yıl içinde en güçlü anım Katar'daki podyumdu. O hafta sonu elde ettiğimiz sonucu hak ettik. Aracın hızı üçüncülük için yeterince iyiydi. Bu sonuca herhangi bir şans ya da rakiplerimizin sorunları sayesinde ulaşmadık."

"O noktada Formula 1'de ne zaman bir podyum elde edeceğimi bilmiyordum, bu yüzden şampiyonluk için mücadele eden Lewis Hamilton ve Max Verstappen ile podyumu paylaşmak çok sevindiriciydi."

"Umarım bu hafta sonu Abu Dabi'de bir başka güzel anımız daha olur ve sezonu harika bir sonuçla bitiririz! dedi.