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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso: "Alpine, aracı geliştirmek için büyük çaba harcıyor"

Alpine pilotu Fernando Alonso, Fransız üreticinin mevcut aracının performansını artırmak adına büyük çaba harcadığını dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Alpine, aracı geliştirmek için büyük çaba harcıyor"
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Fernando Alonso, Montreal'de çok iyi bir sonuç alabilecek gibi görünse de hem şanssızdı hem de dayanıklılık sorunlarıyla boğuştu.

Şimdi Silverstone yarışı yapılacak ve burası, İspanyol pilotun güçlü olduğu pistlerden birisi.

Hafta sonu öncesinde konuşan Alonso, sözlerine Kanada GP'yi yorumlayarak başladı: "Montreal'de, pazar günkü yarış için hedefimiz daha yüksek olsa da, yedinci olup, ceza sonrasında dokuzuncu sıraya gerilemek fakat yine de bazı puanlar almak güzeldi."

"Sıralama turlarında ilk çizgiyi almayı ve bu kadar yukarıdan başlamayı beklemiyorduk. Zorlu hava şartlarındaki sıralama performansımdan epey memnundum."

"Yarış ise umduğumuz gibi gitmedi. Sanal güvenlik aracı istemediğimiz anda çıktı ve rakiplerimizin bundan faydalanmasını sağladı."

"Aslına bakarsak yarışın ilk bölümünde iyi bir tempomuz vardı fakat daha sonra güç ünitesinde hava sızıntısı oluştu ve düzlüklerde motor performansını kaybediyordum."

"Artık Silverstone'da iyi bir performans sergilemeye ve dayanıklılık anlamında güçlü olmaya odaklanacağız."

"Silverstone tarihi bir yarış. Orada birden fazla pole pozisyonu, galibiyet ve podyum kazandım. Bu, yarışçılar için gerçek bir pisttir ve genellikle iyi pist üstü aksiyonları sunar."

"Hava büyük oranda tahmin edilemezdir. Bazı günler çok sıcaktır, diğer zamanlar şiddetli yağmurlar yağar ve rüzgar da çok kuvvetli olabilir. Hava nasıl olursa olsun eğlenceli bir hafta sonu olacak."

Alonso bu yıl şimdiye kadar şansın kendilerinden yana olmadığını da kabul etti.

"Benim için şu ana kadar karmaşık bir sezon oldu. Sürekli olarak ilk on içerisindeydik, bazen biraz daha yukarılara çıktık ve özellikle de tek turda çok güçlüydük. Fakat bu yıl şimdiye kadar şansımız çok kötüydü. Dayanıklılık sorunları yaşadık fakat aynı zamanda bizi etkileyen kötü anlar ve güvenlik aracı zamanları da vardı. Bu tarz şeyler genellikle bizim aleyhimizde gelişti. Fakat takım iyi gidiyor ve fabrikada araca güncelleme getirmek adına çok fazla çabalıyorlar."

"Gelişim için çabalayıp, dayanıklılık sorunlarını büyük oranda geride bırakabilirsek o zaman daha güçlü bir konumda olacağız."

"Yapabileceğimiz daha fazla şey var ve potansiyelimiz olduğunu görebiliyoruz. Önümüzdeki yarışlarda neler yapabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor."

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