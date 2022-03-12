Alonso: "Alpine adına verimli bir test oldu"

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Fernando Alonso, bugün gerçekleştirilen testlerin son gününde üçüncü en iyi zamanı yapmayı başardı.

Testin ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Dün Esteban'ın ortaya koyduğu güçlü çalışmaları bir adım ileri taşımak adına iyi bir test günü oldu. Araçla ilgili çok şey öğrendik ve pek çok tur atmayı başardık. Bu sebeple de oldukça mutluyum."

"Hepimiz bu yeni araçları ve ayarları anlamaya devam ediyoruz. Sonuçlar veren bazı şeyler denedik ve testten beklediğiniz şey de budur. Bence çok verimli geçti."

"Diğerlerinin ne yaptığını, hangi programa sahip olduklarını, ne kadar yakıtla sürdüklerini bilmiyoruz. Bunu öğrenmek için önümüzdeki cumartesiye kadar beklememiz gerekecek."

"Biz sadece kendimize odaklanacağız. Planımız gelecek hafta için en iyi seviyemize gelmek."

Takım patronu Otmar Szafnauer de testlerin pozitif geçtiğini ve Barselona'da kaybettikleri süreyi telafi ettiklerini belirtti.

Szafnauer, "Sezon öncesi testler bugün itibariyle sona erdi ve bu süre zarfında önümüzdeki hafta gerçekleşecek sezonun ilk Grand Prix'sine hazırlık için önemli miktarda çalışma yaptık."

"Son iki gün Esteban ve Fernando için eşit derecede verimli geçti. İkisi de yüzden fazla tur attı ve bu da hazırlık çalışmalarını tamamlamamıza izin verdi. Bu, aynı zamanda Barselona'daki son günümüzde kaybettiğimiz zamanı telafi edebildiğimiz anlamına geliyor."

"Bugün daha çok ayarları geliştirmeye ve detayların çoğunu biraz daha iyi hale getirmeye odaklandık."

"Çok sayıda tur atmak, çok fazla şey öğrendiğimiz anlamına geliyor."

"Bu hafta aracı önemli oranda geliştirdik. Takım, gelecek haftaki yarışa mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için önümüzdeki günlerde daha fazla ilerleme kaydetmeye çalışacak." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Motorsport Images