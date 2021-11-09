Alonso: "AlphaTauri ile olan savaş Abu Dhabi'ye kadar sürecek"

İspanyol pilot, son yarış Meksika'da dokuzuncu sırada finiş gördü ve iki yarış aradan sonra puanla tanışmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan İspanyol pilot, "Evet, aldığım iki puandan memnunum. Açıkçası zor bir hafta sonu oldu. Belki umduğumuz kadar rekabetçi değildik ve dün, sıralama turlarında iyi bir tur atamadım. Dünkü sürüşümden gurur duymadım. Bu yüzden bugün daha iyi bir yarış yapma fırsatım vardı ve takımdaki herkesin yarışı iyi şekilde yönettiğini düşünüyorum. Zor bir hafta sonunda bile puan kazandım, pazar günleri çok sağlam bir iş yaptığımızı kanıtlıyor. Bundan çok memnunum." dedi.

İlk turda çime çıkan isimlerin avantaj kazanıp kazanmadığı sorusuna Alonso, "Yani bilemiyorum. Tekrarını görmedim. Bunu görmeden yorum yapmak doğru olmaz. Bir olay olduğunda, doğru yargıya varmak her zaman zordur çünkü bazılarının temastan kaçınmaya çalıştığını bilirsiniz. Bu yüzden ilk virajda büyük bir drama olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir araç spin attığı için durum zordu ve çok fazla duman vs vardı. Yani kolay değildi ancak aracımıza bir şey olmadığı için orada gerçekten şanslıydık." yanıtını verdi.

Alpine, Pierre Gasly'nin dördüncü olması ve AlphaTauri'ye 12 puan getirmesinin ardından artık İtalyan ekiple aynı puanda.

Alonso bu konuda şöyle dedi: "Performans anlamında AlphaTauri'nin bazı yarışlarda olağanüstü olduğunu biliyoruz. Bazı yarışlarda puan aldığımız için şanslıydık. Bazılarında takım olarak iyiydik. Belki rekabet anlamında eksikliğimiz var ya da AlphaTauri'nin hızında değiliz. Fakat hiç hata yapmadan, pit stop hatası olmadan, iki araçla da düzenli olarak puan almayı başardık. Dolayısıyla her takımın bazı günlü yönleri var ve bizim de güçlü yönlerimizi ortaya koymamız lazım. Abu Dhabi'ye kadar yakın bir savaş olacak."

Alonso, iki yıl aradan sonra spora dönmüştü ve kendisine geride kalan 18 yarıştan sonra nasıl hissettiği de soruldu: "Ah, iyi hissettiriyor! Kendi açımızdan, şampiyonada Hamilton ve Verstappen gibi şampiyonluk savaşı vermediğimiz için, tüm bu yolculuklarla uzun bir sezon oluyor. Bu üçlü yarış da en uygunu değil. Her yarış için 12 saatlik uçuşlar ya da benzeri şeyler gerekiyor. Ayrıca arka arkaya üç hafta yarışmamız lazım. Bu nedenle mekanikerler için enerji tasarrufu yapmak önemli."

"Şu anda hepsi garajda, her şeyi toparlamaya çalışıyorlar, geç saatlere kadar çalışacaklar, uçağa binecekler, Brezilya'ya gidecekler ve her şeyi toparlayıp, garajı monte edecekler. Onlar için bu durum kesinlikle limitte. Umarım takvim için daha iyi bir çözüm buluruz çünkü Austin, buradan sadece 1.5 saat uzaktaydı ve oraya iki hafta önce gittik. Bu yüzden belli yarışlar arasında iki hafta varken, kıtalar arası yarışların arka arkaya olması çok tuhaf."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images