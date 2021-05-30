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Formula 1 / Monako GP Haberler

Alonso: "%100 hazır olmak için sekiz ya da dokuz yarışa ihtiyacım var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, bu yıl Formula 1'e adapte olma sürecinin beklediğinden çok daha uzun sürdüğünü kabul ediyor.

Alonso: "%100 hazır olmak için sekiz ya da dokuz yarışa ihtiyacım var"

Fernando Alonso, iki yıllık ara vermesinin ardından bu yıl Formula 1'e geri döndü ancak geride kalan beş yarışta genel anlamda beklentileri karşılayamadı.

İspanyol pilot, sezon başlamadan önce tam olarak araca adapte olmasının ve yeteneklerini göstermesinin üç ila dört yarış alacağını söylemişti.

Ancak Monako sezonun beşinci yarışı olsa da, Alonso yine takım arkadaşı Esteban Ocon'un ardında kaldı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Racer ile olan röportajında Alonso, daha fazla zaman ihtiyaç duyduğunu gizlemedi.

Alonso, "Sürüş ve sonuç anlamında konuşursak, elbette her şey beklediğimden biraz daha karmaşıktı."

"Tabii ki sonuçların kendiliğinden geleceğini ve her şeyin kolay olacağını düşünmedim çünkü geri dönüşümde belli bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyacağımı biliyordum."

"Bu yüzden simülatörde çok fazla zaman geçirdim, Abu Dhabi ve Bahreyn'deki testlerde yer aldım ancak şu ana kadar araçtan maksimumu çıkarmayı başaramadım."

"Başlangıçta üç veya dört yarışın ardından %100 hazır olacağımı düşünmüştüm. Fakat şimdi sekiz veya dokuz yarışa ihtiyacım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fransa ve Avusturya pistleri, yapısı gereği Alonso'nun aracı daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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