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Formula 1 Singapur GP

Alonso: "Aldığımız bazı iyi sonuçlar performans eksikliğini gizleyemez"

Fernando Alonso, Aston Martin'in “zorlandığını” kabul ediyor ve henüz 2025'e odaklanmamalarını istiyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lawrence Stroll'ün F1 takımının geleceği, özellikle Adrian Newey'nin hissedar ve teknik yönetici ortak olarak açıklanmasından sonra parlak ve heyecan verici.

Aston Martin'in yeni Silverstone tesisi, kendi rüzgar tüneli ve Honda ile bağlantı kurması, olumlu olacak pek çok şey olduğunu gösteriyor.

Ancak, zor bir yıl geçiriyorlar.

Alonso, Azerbaycan'da altıncı olduktan sonra F1 Singapur Grand Prix'sini sekizinci sırada tamamladı.

Ancak McLaren, Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in daha hızlı araçlara sahip olduğu açık.

Alonso “Sekizinci olmak Singapur'a gelirken beklediğimizden daha iyi.”

“Açıkçası sıralama çok cesaret vericiydi ve 7. sıradan başladığımızda 8’incilik veya 9’unculuğun mümkün olduğunu hayal ediyorduk ve sonunda bunu başardık.”

“Takım iyi bir strateji yaptı. Nico Hulkenberg'in arkasındaydık, 23. turda erken pit stop stratejisiyle  onu geçmeyi başardık, bu yüzden genel olarak sekizinciliğin maksimum olduğunu düşünüyorum.”

“Şimdi Austin'den önce küçük bir molamız var ve araçta biraz performans bulmamız gerekiyor.”

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Mark Sutton

“Üst sıralardaki takımlara kıyasla biraz geride kalıyoruz ve orta sıraların ortasındayız. Bu durumu değiştirmek istiyoruz.” diye açıkladı.

Alonso, Aston Martin'in tamamen gelecek yıla odaklanmak yerine bu sezonun son altı yarışında gelişimini sürdürmesinin “bir zorunluluk” olduğunu söyledi.

“Sokak pistleri olan son iki pistte iyi sıralamalar yaptık ve yarışta geçiş yapmak zor olduğu için yarışta bu pozisyonları pekiştirdik.”

“Ancak bu, son birkaç yarışta gördüğümüz performans eksikliğini gizleyemez.”

“Bunun farkındayız, takım canla başla çalışıyor.”

“Araç performans gösterdiğinde puan kazanmak için buradayız. Şimdiki gibi zorlandığımızda da puan kazanmaya devam ediyoruz çünkü takım işini yapıyor ama aynı zamanda durumun da farkında.” diye ekledi.

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