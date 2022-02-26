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Formula 1 Haberler

Alonso: "Abu Dhabi'de yanlış hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum"

Fernando Alonso, 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinde yanlış bir şey olmadığını söyledi.

Alonso: "Abu Dhabi'de yanlış hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum"
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Alonso, pazartesi günü Alpine'in yeni aracı A522'nin lansmanında konuştu ve yeni FIA başkanı Mohammen Ben Sulayem'i övdü.

Alonso, "Yeni başkan her şeyin doğru olduğuna emin olmak istedi. Daha önce de söylediğim gibi, Mohammed'i severim. Yaklaşımını beğeniyorum."

"Eğer yeni şeylere ihtiyacımız olduğunu düşündüyse, bunu herkesin iyiliği için yaptığını düşünüyorum. Bu nedenle memnunum." dedi.

Yarış direktörlüğünden alınan Michael Masi'ye desteğini gösteren sürücülerden biri de Alonso oldu. İspanyol, bu değişikliğin, Yas Marina'da olanlar nedeniyle yapılmamış olmasını umduğunu söyledi.

Alonso, "Abu Dhabi hakkında farklı bir görüşüm var."

"Orada yanlış hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Yarış direktörlüğünü, Abu Dhabi'de olanlar nedeniyle değiştirmediklerini umuyorum." dedi.

Esteban Ocon, değişikliklerin spor için olumlu bir şey olduğu konusunda Alonso'ya hemfikir oldu.

Ocon, "Kurallara her zaman uyulacaksa ve tutarlı olunacaksa, bu değişiklikten çok memnun olurum." dedi.

Alonso, 2021 yılında, pist limitleri ve yarış kazaları ile ilgili yarışın yönetim şeklinden birkaç kez şikayetçi olmuştu.

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