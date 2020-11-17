Alonso, Abu Dhabi'de Renault ile 190 tur tamamladı

Fernando Alonso, Renault ile 2021'de Formula 1'e döneceğini duyurduğundan beri, seriye güçlü şekilde dönebilmek için çalışmalar yapıyor.

Barcelona'da 2020 Renault F1 aracıyla bir çekim günü düzenleyen Alonso, Bahreyn'de 2018 R.S.18'in direksiyonuna geçti ve iki gün boyunca sürüş yaptı.

Şimdi Alonso 15 ve 16 Kasım tarihlerinde Abu Dhabi'de iki günlük test daha yaptı.

İspanyol sürücü, iki günlük test boyunca yine 2018 Renault R.S.18 F1 aracını sürdü.

Alonso, Abu Dhabi GP'ye ev sahipliği yapan Yas Marina pistinde toplamda 190 tur atarken, yaklaşık 1.055.26 km'lik mesafe tamamlamış oldu.

Alonso, "İkinci test günümüzü yeni bitirdik. Bahreyn'de ve burada ikişer günlük testimiz vardı. Araca geri dönüp Formula 1'in hızını tekrar hissetmek harikaydı. Her turdan keyif aldım. Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. Kalan yarışlarda takımı desteklemeye devam edeceğim." dedi.

Alonso yine siyah renk düzenine sahip bir kaskla sürüş yaptı.