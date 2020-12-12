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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

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Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!
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Fernando Alonso, 2005 şampiyonluğunu kazandığı Renault R25 ile Abu Dhbi'de yaptığı sürüşlerde harika hissettiğini ve Cuma günkü sürüşlerde 1:40'ın altına inebildiğini söyledi.

Gelecek sene Renault ile Formula 1'e dönüş yapacak olan Alonso, Renault'nun 2005 F1 aracı R25'i yeniden çalıştırmasının ardından bu hafta sonu Abu Dhabi'de gösteri sürüşlerine çıkıyor.

İlk olarak Cuma gündüz piste çıkan Alonso, bu akşam da piste çıktı ve yarın da sürüş yapacak.

Dün yayınlanan araç üstü videolarda Alonso'nun eski aracına rağmen 1:42'li derecelere indiği görülmüştü. Ancak Alonso, bugün yaptığı açıklamada 1:39'lu düşük derecelere indiğini ve geçen seneki araçları yarış modunda yakaladıklarını söyledi.

Alonso, "Harika hissettiriyor. Dürüst olmam gerekirse bu araçta yavaş gidemem. Bu aracın kokpitine her oturuşumda, tüm anılarımla hızlı sürmek doğal oluyor. Hızı hissetmek harika. Bunun eski bir araç olduğunu biliyorum ancak benim için harika bir makine."

"Kırmızı lastiklerle biraz daha hızlandım. 1:40'ın altına indik. Sanırım geçen seneki yarışta en iyi derece 1:39.3'tü. O araçların yarış koşullarıyla aynı turu attık. Bu oldukça harika bir şey."

"Çok hızlı hissettiriyor. Sesi muhteşem. Direksiyonun arkasında vibrasyonu, her şeyi hissediyorsunuz. Bu, çok hafif bir araba. Bu yüzden tüm hareketlerini hissedebiliyorsunuz. Hâlâ gülümsüyorum. Maskem takılı ancak muhtemelen 2021'e kadar gülümsüyor olacağım." dedi.

 

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Fernando Alonso'nun R25'le yaptığı sürüşler, pit alanındaki herkesin büyük ilgisini çekti ve kendisini destekleyenler oldu.

Bu durum hakkında Alonso, "Dürüst olmak gerekirse, eksik olan şey bu. Sadece taraftarlar değil, padoktaki herkes bu sesi özlüyor. Çocukken aşık olduğumuz, televizyonda izlediğimiz Formula 1'i özlüyoruz. Şimdi bu pistte bu aracı görmek, padoktaki herkes için oldukça özeldi."

"Bu yüzden sadece Renault mekanikerlerini değil, pit yolundaki herkesi selamlamak güzeldi. Bilirsiniz, bu tür teknolojiyi görmek, bildiğiniz döneme ait bir teknolojiyi görmek güzel bir hava oluşturdu. Hepimizi tek bir yolda birleştirdi." dedi.

Cuma ve Cumartesi günkü sürüşlerini tamamlayan Alonso, son olarak yarın 5 turluk bir sürüş daha yapacak.

Alonso, "Yarın daha fazlası olacak. Son 5 tur... Yarın her bir virajın, her bir anın keyfini çıkaracağım. Duygusal bir gün olacak." dedi.

Fernando Alonso ve Renault R25

Fernando Alonso ve Renault R25
1/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Renault R25

Fernando Alonso ve Renault R25
2/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Renault R25

Fernando Alonso ve Renault R25
3/22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Renault R25

Fernando Alonso ve Renault R25
4/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Renault R25

Fernando Alonso ve Renault R25
5/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Renault R25

Fernando Alonso ve Renault R25
6/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Renault R25

Fernando Alonso ve Renault R25
7/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Renault R25

Fernando Alonso ve Renault R25
8/22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
9/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
10/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
11/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
12/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
13/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault

Fernando Alonso, Renault
14/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
15/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
16/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
17/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
18/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
19/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
20/22

Fotoğraf: Renault Sport

Fernando Alonso, Renault R25

Fernando Alonso, Renault R25
21/22

Fotoğraf: Renault Sport

Logo of Fernando Alonso, Renault R25

Logo of Fernando Alonso, Renault R25
22/22

Fotoğraf: Renault Sport

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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