Alonso, Abu Dhabi'de R25 ile 1:39'lu derecelere inmiş!

Gelecek sene Renault ile Formula 1'e dönüş yapacak olan Alonso, Renault'nun 2005 F1 aracı R25'i yeniden çalıştırmasının ardından bu hafta sonu Abu Dhabi'de gösteri sürüşlerine çıkıyor.

İlk olarak Cuma gündüz piste çıkan Alonso, bu akşam da piste çıktı ve yarın da sürüş yapacak.

Dün yayınlanan araç üstü videolarda Alonso'nun eski aracına rağmen 1:42'li derecelere indiği görülmüştü. Ancak Alonso, bugün yaptığı açıklamada 1:39'lu düşük derecelere indiğini ve geçen seneki araçları yarış modunda yakaladıklarını söyledi.

Alonso, "Harika hissettiriyor. Dürüst olmam gerekirse bu araçta yavaş gidemem. Bu aracın kokpitine her oturuşumda, tüm anılarımla hızlı sürmek doğal oluyor. Hızı hissetmek harika. Bunun eski bir araç olduğunu biliyorum ancak benim için harika bir makine."

"Kırmızı lastiklerle biraz daha hızlandım. 1:40'ın altına indik. Sanırım geçen seneki yarışta en iyi derece 1:39.3'tü. O araçların yarış koşullarıyla aynı turu attık. Bu oldukça harika bir şey."

"Çok hızlı hissettiriyor. Sesi muhteşem. Direksiyonun arkasında vibrasyonu, her şeyi hissediyorsunuz. Bu, çok hafif bir araba. Bu yüzden tüm hareketlerini hissedebiliyorsunuz. Hâlâ gülümsüyorum. Maskem takılı ancak muhtemelen 2021'e kadar gülümsüyor olacağım." dedi.

Fernando Alonso'nun R25'le yaptığı sürüşler, pit alanındaki herkesin büyük ilgisini çekti ve kendisini destekleyenler oldu.

Bu durum hakkında Alonso, "Dürüst olmak gerekirse, eksik olan şey bu. Sadece taraftarlar değil, padoktaki herkes bu sesi özlüyor. Çocukken aşık olduğumuz, televizyonda izlediğimiz Formula 1'i özlüyoruz. Şimdi bu pistte bu aracı görmek, padoktaki herkes için oldukça özeldi."

"Bu yüzden sadece Renault mekanikerlerini değil, pit yolundaki herkesi selamlamak güzeldi. Bilirsiniz, bu tür teknolojiyi görmek, bildiğiniz döneme ait bir teknolojiyi görmek güzel bir hava oluşturdu. Hepimizi tek bir yolda birleştirdi." dedi.

Cuma ve Cumartesi günkü sürüşlerini tamamlayan Alonso, son olarak yarın 5 turluk bir sürüş daha yapacak.

Alonso, "Yarın daha fazlası olacak. Son 5 tur... Yarın her bir virajın, her bir anın keyfini çıkaracağım. Duygusal bir gün olacak." dedi.