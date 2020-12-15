Alonso, Abu Dhabi testinden mutlu ayrılıyor

Fernando Alonso, Renault. R.S.20'yi daha önce 100 km'lik çekim günü kapsamında sürmüştü. Ama ilk kez gerçek anlamda bugün sürüş yaptı.

İspanyol pilot sabah bölümünde en iyi ikinci dereceyi yaparken öğleden sonra tempoyu daha da yükseltti ve 1:36.333'le günü ilk sırada tamamladı.

Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo'nun sıralama turlarındaki en iyi derecelerini geride bırakan Alonso, günü toplamda 105 turla noktaladı.

Seansın ardından verdiği demeçte, kış öncesinde iyi bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

“Özellikle yarış ekibi ile araca geri dönmek çok güzeldi. Hazırlanmak için 2018 aracını test ediyordum, ancak bu daha ciddi bir hissiyat verdi ve benim içimdeki rekabet ruhunu ateşledi."

"Modern araçları hissetmek ve neler yapabileceklerini deneyimlemek harikaydı."

"Hafta sonu takımın gelişimini yakından izliyordum ve bugün hem dışarıdan hem de kokpitin içinden öğrendiklerimi deneyimlemek güzeldi."

"Fabrikada hazırlık aşamasında yaptığımız koltuk ayarı, pedal pozisyonu vb. gibi pek çok temel şeyi onayladık, bu da gelecek yıl sadece bir buçuk günlük kış testi olacağı için faydalı oldu."

"Bugün tüm kutucukları işaretledik ve hem Noel'e hem de yeni yıla iyi bir ruh haliyle giriyoruz. Takımdaki herkes çok motive."

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Renault Sport Guanyu Zhou, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Diğer aracın direksiyonuna takımın Çinli sürücüsü Guanyu Zhou geçti ve 98 tur attığı günü 1:37.902 ile dokuzuncu bitirdi.

Bu, takım arkadaşından 1.5 saniye yavaş olduğu anlamına geliyor.

“Oldukça iyi bir gündü. Araca hemen alıştım. Yarış ve performans çalışmaları da dahil olmak üzere çok fazla deneme yaptık ve çok sayıda tur attık, ki bu çok ilginçti."

"Tempomuz oldukça tutarlıydı, bu yüzden özellikle bu sabahki performansımdan memnun kaldım."

"Ufak tefek teknik şeyler vardı, ama burada test yapıyoruz. Bugün çok fazla tur attık ve ana amacımız buydu."

"Gerçekten tur zamanına bakmadım. Takımla birlikte, hafta sonundaki akşam seanslarına kıyasla araçta iyi bir denge yakaladık, bu da takım için olumlu oldu."

"Genel anlamda 2020 aracını ilk kez sürdüğüm için gerçekten mutluyum. Bu fırsattan ötürü teşekkürler.”