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Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda üç gün R25 ile gösteri yapacak

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Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda üç gün R25 ile gösteri yapacak
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Fernando Alonso, Abu Dhabi Grand Prix'si hafta sonunda 2005'te şampiyonluk yaşadığı R25'in direksiyonuna geçecek ve gösteri sürüş yapacak.

Renault, sezon sonunda fabrika takımı programını Alpine'ye bırakacak ve artık sadece motor üreticisi olarak sporda yer alacak.

Bundan ötürü Abu Dhabi GP, takımın spordaki son yarışı olacak ve bu kapsamda bir dizi etkinlik yapılması planlanıyor.

Takımın son dünya şampiyonu Fernando Alonso, Renault ile 2005 yılında şampiyon olduğu R25'in direksiyonuna geçecek ve Abu Dhabai'de bir dizi tur atacak.

Araç, gösteri sürüşü için son olarak 2006 yılında kullanıldı ve o günden bu yana Renault Classic koleksiyonunda tutuldu.

İlk önce Fransa GP'de kullanılması planlıyordu ancak COVID-19 nedeniyle iptal edildi. Araçla ilk gerçek çalışma Ekim ayında tamamlandı.

Alonso, bu araçla Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 3'er tur atacak.

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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