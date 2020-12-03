Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak

Biletler
paylaşım
yorumlar
Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, 15 yıl aradan sonra yeniden R25'in direksiyonuna dönüyor.

Fernando Alonso, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandığı R25'le oldukça güzel anılara sahip. İspanyol pilot, bu araçla toplamda 18 yarışa katıldı ve bunların 15'inde podyuma çıkarken, yedi zafer ve altı pole pozisyonu aldı.

Renault'nun o dönem kullandığı V10 motoruna sahip olan araç, Abu Dhabi GP hafta sonunda  Yas Marina'ya getirilecek ve direksiyona çifte dünya şampiyonu Alonso geçecek.

Tam olarak nasıl bir program olduğu bilinmiyor, ancak Alonso'nun hem yarıştan önce hem de cuma veya cumartesi günleri gösteri sürüşü yapacağı tahmin ediliyor.

Böylelikle Alonso, tam 15 yıl aradan sonra, şampiyon olduğu aracın direksiyonuna geçmiş olacak.

Bu, Alonso'nun Abu Dhabi'deki sezon sonu genç sürücü testine katılacağının bir başka işareti olarak kabul edilebilir.

FIA, geçtiğimiz günlerde Alonso'nun genç sürücü testinde Renault ile piste çıkmasına izni vermişti. Fakat bu karar bazı takımları sinirlendirdi.

 
Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor

Önceki haber

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP Biletler
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel'in telsiz konuşmalarından sonra Ferrari ikilisi arayı düzeltmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel'in telsiz konuşmalarından sonra Ferrari ikilisi arayı düzeltmiş

Leclerc ve Vettel, Bahreyn'deki ikinci yarışın çok yakın geçmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc ve Vettel, Bahreyn'deki ikinci yarışın çok yakın geçmesini bekliyor

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak

Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Yarışa devam etmeyen bir sürücüm olsaydı takımdan atardım"

Verstappen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica'nın hızı Alfa Romeo'yu etkiledi

Son Haberler

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor

Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"

Leclerc ve Vettel, Bahreyn'deki ikinci yarışın çok yakın geçmesini bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc ve Vettel, Bahreyn'deki ikinci yarışın çok yakın geçmesini bekliyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel'in telsiz konuşmalarından sonra Ferrari ikilisi arayı düzeltmiş

14s
2
Formula 1

Leclerc ve Vettel, Bahreyn'deki ikinci yarışın çok yakın geçmesini bekliyor

1s
3
Formula 1

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor

56 dk
4
Formula 1

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak

35 dk
5
Formula 1

Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"

1s

Son Haberler

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak
F1

Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor
F1

Ferrari, Bahreyn'deki yeni pist düzenini "fırsat" olarak görüyor

Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"
F1

Norris: "Sakhir GP çılgınca geçebilir"

Leclerc ve Vettel, Bahreyn'deki ikinci yarışın çok yakın geçmesini bekliyor
F1

Leclerc ve Vettel, Bahreyn'deki ikinci yarışın çok yakın geçmesini bekliyor

Galeri: Schumacher, Haas'la koltuk ayarı yaptırıyor
F1

Galeri: Schumacher, Haas'la koltuk ayarı yaptırıyor

Son Videolar

What Saved Grosjean's Life? 14:17
Formula 1
1 Ara 2020

What Saved Grosjean's Life?

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.