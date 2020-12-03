Alonso, Abu Dhabi GP hafta sonunda 2005 Renault ile gösteri yapacak

Fernando Alonso, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandığı R25'le oldukça güzel anılara sahip. İspanyol pilot, bu araçla toplamda 18 yarışa katıldı ve bunların 15'inde podyuma çıkarken, yedi zafer ve altı pole pozisyonu aldı.

Renault'nun o dönem kullandığı V10 motoruna sahip olan araç, Abu Dhabi GP hafta sonunda Yas Marina'ya getirilecek ve direksiyona çifte dünya şampiyonu Alonso geçecek.

Tam olarak nasıl bir program olduğu bilinmiyor, ancak Alonso'nun hem yarıştan önce hem de cuma veya cumartesi günleri gösteri sürüşü yapacağı tahmin ediliyor.

Böylelikle Alonso, tam 15 yıl aradan sonra, şampiyon olduğu aracın direksiyonuna geçmiş olacak.

Bu, Alonso'nun Abu Dhabi'deki sezon sonu genç sürücü testine katılacağının bir başka işareti olarak kabul edilebilir.

FIA, geçtiğimiz günlerde Alonso'nun genç sürücü testinde Renault ile piste çıkmasına izni vermişti. Fakat bu karar bazı takımları sinirlendirdi.