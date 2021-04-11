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Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor

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, Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, Cyril Abiteboul ayrılsa bile mevcut Alpine yönetimiyle iyi şekilde anlaştığını belirtti.

Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor

Cyril Abiteboul, 2014 yılında Renault markasına katılmıştı ve sürpriz şekilde 2021'in Ocak ayında görevini bıraktı.

Alpine, Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası 2021 ve 2022 yılları için Fernando Alonso ile anlaşma imzalamıştı. Abiteboul de bu anlaşmanın gerçekleşmesinde kilit rol oynayan isimlerden biriydi.

Şimdi yönetimde Davide Brivio, Laurent Rossi ve Marcin Budkowski var. Bu üç isim de doğrudan Renault Grubu CEO'su Luca de Meo tarafından yönetiliyor.

Bu yeniden yapılanmadan önce Formula 1'e dönme kararı alan Alonso, De Meo'nun yönetim yapısına güvendiğini ve takımda kendisini iyi hissettiğini belirtti.

Alonso, "Geçen yıl takım patronunun Cyril olduğu ve ardından De Meo'nun takım yönetimini biraz değiştirdiği doğru. Fakat tüm patronlarınızla mümkün olan en iyi şekilde çalışmalı ve tüm takıma mümkün olduğunca yardım etmelisiniz."

"Geçen yıl Cyril ile çalışırken iyi hissettim, bu yıl sahip olduğumuz yapı ile de çok iyi hissediyorum. Eğer başkan bir değişiklik kararı almışsa, bunun arkasında bir sebep vardır ve hepimiz bu kararı destekliyoruz." dedi.

Alonso, 2020'de Renault'ya katılma kararını, geçen sezon başlamadan önce verdiğini belirtti.

İspanyol pilot, "Renault ile anlaşma imzalama kararını Mart veya Nisan aylarında [De Meo] ve Cyril ile yapılan son birkaç görüşmede alındığını düşünüyorum."

"Şampiyonanın başlangıcından önce alınan bir kardı. Avustralya'daki yarıştan sonra herkes geri dönmüştü. Tüm padok Avustralya'dan dönmüştü ve daha sonra sezonun başlangıcı Avusturya'ya kadar ertelendi. Bu da, o noktada oldu."

"Benim için bir sonraki mücadele ne olabilir diye düşündüğüm zaman, F1 en en cazip seçenekti." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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