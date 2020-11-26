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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

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Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, Renault ile F1'e dönme konusunda çok istekli olduğunu söyledi ve esprili bir dille, sürekli mesaj attığı için Cyril Abiteboul'ün artık mesajlarına yanıt vermediğini dile getirdi.

Fernando Alonso, gelecek yıl 39 yaşında F1'e geri dönecek ve Renault ile F1'deki üçüncü dönemini geçirecek.

Alonso, Indy 500'ün geride kalmasının ardından F1 projesine odaklanmaya başladı ve önce takım fabrikasına gitti, sonra da F1 aracı üzerinde çalışmaya başladı.

Renault'nun Enstone ve Viry fabrikalarına giderek takıma destek veren Alonso, aynı zamanda hem 2020 hem de 2018 aracıyla bazı testler yaptı.

İspanyol pilot, Imola'daki F1 yarışında takım garajında yer alırken, 2021 F1 projesine tamamen dahil olmuş durumda.

Autohebdo'ya konuşan Alonso, bu durumu esprili bir dille anlattı.

Temmuz ayında 39 yaşına giren 2005 ve 2006 F1 Dünya Şampiyonu, "Öyle bir noktaya geldi ki yarım saat önce Cyril'e (Renault takım patronu) üç mesaj gönderdim... Onları okudu ama henüz cevap vermedi! Mesajlarıma cevap vermediğine göre eminim benden sıkılmaya başlamıştır!"

"İnsanlar benim hakkımda böyle şeyler duydukları zaman şaşırıyor gibi görünüyorlar, ama ben hep böyleydim. Bir zamanlar McLaren için yarışırken herkes Honda ile ortaklık konusunda ne kadar heyecanlı olduğuma şaşırmıştı. Ferrari'de olduğumdan daha mutlu olduğumu düşündüler ancak aynı zamanda heyecanımı fark ettiler."

"Ben her zaman böyleyim ancak insanlar benimle çalışana kadar bunu fark etmiyorlar."

"Her zaman Formula 1'e dönme niyetim vardı. " dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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