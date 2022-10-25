Alonso: "ABD GP ile ilgili protesto kararı, F1'in "doğru yönde" ilerleyip ilerlemediğini gösterecek"

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Haas, Austin'deki yarışın ardından Fernando Alonso'nun "güvenlik olmayan" araçla yarıştığını iddia etmiş ve bu konuda protestoda bulunmuştu. Bunu haklı bulan hakemler, Alonso'ya 30 saniyelik bir zaman cezası verdiler.

Alonso'nun aracındaki güvensizlik durumu, Lance Stroll ile yaşadığı korkutucu kaza sonrası meydana gelirken, araç bir bütün olarak iyi durumda olsa da, sağ ayna kopmuştu.

Aldığı darbeye rağmen yarışı yedinci bitiren Alonso, ceza sonrası 15. sıraya geriledi ve hafta sonunu puansız kapatmış oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Haas, protestosunu olması gereken süreden 24 dakika sonra yapmıştı ve hakemler buna rağmen protestoyu kabul ettiler. Alpine bunu gerekçe gösterip, Amerikalı ekibin protestosuna itiraz etti.

Alonso'ya ceza veren hakemler, kararlarında İspanyol pilotun aynası sallanmaya başladığında siyah-turuncu bayrak göstermediği için F1 yarış direktörünü de eleştirmişlerdi.

FIA, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada Alpine'in itirazının Perşembe günü saat 18:00'de görüşüleceğini duyurdu.

Bunun üzerine Pazartesi akşamı Instagram hesabından bir paylaşım yapan Alonso, "Bu, sporda hepimizin aynı çizgide olduğumuzu ve kurallar konusunda aynı görüşü paylaştığımızı hissettiğim nadir zamanlardan biri."

"Bu, spor için önemli bir gün çünkü bu karar doğru yönde ilerleyip ilerlemediğimizi gösterecek" dedi.

Hakemlerin ve yarış kontrolün aldığı kararlar, son dönemde sık sık eleştiriye maruz kaldı ve eleştiriler, Japonya GP hafta sonunda doruğa ulaştı.

Japonya GP'sinin ardından FIA, sezonun kalanında tek bir yarış direktörüne sahip olacağını duyurdu.