Alonso: "70 tur boyunca sıralama turu gibi sürdüm"

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Alpine pilotları Hollanda GP sıralamalarında ikinci seansta 12 ve 13. sırada kalarak elenmişlerdi.

Yarışa 13. sıradan başlayan Alonso, oldukça güçlü bir yarış çıkardı ve damalı bayrağı 7. sırada görmeyi başardı.

Carlos Sainz'ın güvenlik aracı esnasındaki pitinde güvensiz bir şekilde Alpine pilotunun önüne çıkarılması nedeniyle 5 sıra ceza almasının ardından ise Alonso, bir sıra daha yükseldi ve 6. sırada yarışı noktaladı.

Alonso, "Geçiş yapmak gerçekten zordu. Özellikle Lando için zordu çünkü onların düzlük hızları biraz eksikti, bu yüzden benim için biraz daha kolaydı. Yarışın başında AlphaTauri'leri pist üstünde geçmeyi başardık ve ardından sert lastikler için pite erken geldik çünkü önümüzde temiz hava olmasını istiyorduk ve bu oldukça işe yarar oldu. Dün sıralamalarda 3. seansa geçemediğimiz için yeni set bir yumuşak lastiğimiz vardı bu yüzden her şey iyi görünüyordu."

"Son güvenlik aracı bazıları için yeni lastiklere geçmesi açısından hediye oldu, bu yüzden o pozisyonu korurken bazı sıkıntılar yaşadık ancak bunu başardık ve Carlos'un cezasıyla sonunda altıncı olmamız çok iyi oldu."

"İyi bir yarıştı. Bugün kesinlikle 70 turu sıralama gibi attık çünkü hiçbir noktada rahatlama şansımız yoktu. Start iyiydi ancak ilk virajda dışarıdan pozisyonlar kaybettim. Bu yüzden o pozisyonları telafi etmem için savaşmam gerekti. Sert lastiklere geçince, orta stintin çalışması için çok zorlamamız gerekti. Yarışın sonunda rahatlayabileceğimizi düşünürken, güvenlik aracı girdi ve bir kez daha son 12 tur boyunca savaşmamız gerekti. Bu açıdan kesinlikle çok zorlayıcı bir yarıştı."

"Bu sezonki en iyi yarışım mıydı bilmiyorum, yeniden izlemem lazım ancak kesinlikle en iyilerden birisiydi." dedi.

Norris'in kendisine yaptığı savunma için Alonso, "Evet, normaldi. Tek sorun, bu araçla bordürlerin çıkışında araca hasar veriyorsunuz. Bu en sonunda Carlos'u geçmeye çalışan Checo'da da oldu. Bu açıdan şanslıydım. Bu kuralın çok tuhaf olduğunu düşünüyorum. Orada bir duvar olsaydı, dışarıdaki araca belki farklı davranırlardı ancak orada sadece bordürler var. Hepimiz dışarıdaki pilotu itiyoruz. Durum bu ancak sorun yoktu." dedi.

Alonso, Sainz'ı geçmek için zorlayan Perez'in pist dışına taşmasının ardından Red Bull pilotunun hemen arkasına gelmişti. O bölümde iki pilotu birden geçmeyi hayal edip etmediği sorulduğunda Alonso, "Carlos'un 5 sn cezasının olduğunu biliyordum, bu yüzden onların çok sert savaşmasını beklemiyordum. Beni arkamdaki araca karşı zor duruma düşürdüler ancak iyi bir yarıştı ve açıkçası sonunda bir pozisyon gelecekti. Bunu Spa'da da yaptık, bir Ferrari'den sıra kazandık. Burada da bir Ferrari'yi geçtik. Bu açıdan her zaman bir sıra kazanıyoruz."

"Checo muhtemelen hiç gerek yokken çok fazla risk aldı. Onunla konuştum ve tabanına biraz hasar verdiğini söyledi. Yani çok fazla risk aldı. Ancak evet, ben arkamdaki araçlara odaklanmıştım çünkü açıkçası Ferrari ve Red Bull ile savaşmıyordum." dedi.

Alonso, sıradaki yarış İtalya GP'de düzlük hızlarının iyi olması nedeniyle güçlü bir yarış geçirmeyi ve art arda 11. kez puan almayı hedeflediğini söyledi.

Alonso, "Düşük sürüklenmeye sahip bir aracım var ve aracımız özellikle McLaren'e kıyasla uzun düzlüklere sahip pistlerde oldukça iyi görünüyor. Bakalım neler olacak. Puan kazanmaya devam etmek istiyorum. Bu art arda 10. puanım oldu. Hadi bunu 11 yapalım." dedi.