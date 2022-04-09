Alonso, 4. DRS alanının kaldırılması için "en çok bağıran" pilot olmuş

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Yenilenen ve daha hızlı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Albert Park pistinde 4 DRS alanının olacağı açıklanmıştı.

Ancak cuma günkü antrenmanların geride kalmasının ardından ekstra DRS alanıyla alakalı eleştiriler gündeme geldi ve 3. antrenman öncesinde 9. virajdan sonraki DRS bölgesinin güvenlik gerekçesiyle kaldırıldığı açıklandı.

Sky Sports F1'de konuşan Chandhok, özellikle Alonso'nun bu konuda değişiklik yapılması için çok zorladığını söyledi.

Chandhok, "Pit yolunda birkaç takım patronuyla görüştüm. Bu konuda mutlu değiller. DRS alanının kaldırıldığı onlara 3. seans başlamadan 20 dk önce bildirilmiş."

"İnsanlar bunun büyük bir olay olmadığını, pilotların sadece bir düğmeye bastığını düşünüyorlar. Ancak bunun ayarlar üzerinde çok etkisi var çünkü DRS açıldığında daha az dalgalanma yaşanıyor."

"Bu yüzden DRS kapalı olduğunda, daha fazla dalgalanma sorunu yaşayan Mercedes gibi takımlar dezavantajlı oldular."

"Takım patronlarından birisi, pilotlar toplantısında bu konuda en çok bağıran isimlerden birisinin Fernando Alonso olduğu konusunda bana açık konuştu ve onun 'Bu güvenlik sorunu, oradaki DRS'den kurtulmamız lazım' dediğini söyledi. Alpine daha düşük yere basma gücüyle yarışıyordu ve DRS kapalı olursa, daha çok kazançlı olacaktı. Aynı zamanda onlar dalgalanma konusunda daha az sorun yaşıyordu."

"DRS'nin bu sabah kaldırılması nedeniyle çok fazla hoşnutsuzluk var." dedi.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, Chandhok'un yorumlarına cevap vermedi ancak güvenlik gerekçesiyle bu kararın alınmasını savundu.

Binotto, "Bazı takımların lehine olup olmadığını bilmiyorum ancak buna güvenlik gerekçesiyle karar verildi."

"Güvenlikle alakalı bir durum olduğunda, her zaman bu tür kararlar alınmalı. Güvenlikle alakalı bir durum olup olmadığı FIA'nın kararı. Onlara güvenmeliyiz. Günün sonunda güvenlik gerekçesiyle buna karar vermişlerse, o zaman onları desteklemeliyiz."

"Bu tabii ki zıplamayı, tur zamanlarını ve araç davranışlarını etkiliyor ancak yine de güvenlikle alakalı bir durum var ve buna karşı yapılacak bir şey yok. Sadece paketimizi buna göre optimize etmeliyiz." dedi.