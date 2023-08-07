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Alonso: "33. galibiyet bu sezon gelmeyebilir"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, tüm değişkenleri hesaba kattıklarında 33. galibiyetin biraz uzak göründüğünü kabul ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Geçen sezon bu zamanlarda şok bir karar alarak Aston Martin'e geçen Alonso, belki de en iyi kariyer hamlesini yapmış vaziyette.

İlk sekiz yarışta altı podyum elde eden ve Monako'da pole pozisyonunu kıl payı kaçıran Alonso'nun hedefi elbette 33. galibiyet, nitekim kendisi 10 yıldır kürsünün zirvesinde yer alamadı.

Ancak an itibariyle Red Bull-Max Verstappen ikilisi oldukça güçlü, takım 12 yarışın tamamında galibiyete ulaşırken, Verstappen tam on galibiyete imza attı.

Gerek Red Bull'un mevcut durumunu, gerek de Aston Martin'in biraz gerilemesini hesaba katarak konuşan Alonso, çok beklenen galibiyetin gelmeme ihtimalini kabullenmiş durumda.

Alonso, "Monako ve Kanada'da galibiyete yaklaşmıştık, ancak gerçekçi olmak gerekirse önümüze daha fazla fırsat çıkacağını düşünüyorum."  

"Mission 33 takım tarafından kabul gördü, imkansız bile olsa her hafta sonu denemeye devam edeceğiz. Hayatta yaptığım her şeyi kazanacağımı düşündüğüm için yapıyorum."

"Eğer tenis ya da futbol oynayacaksam ve rakibimin beni yeneceğini düşünüyorsam hiç oynamam.. Motor sporlarında da aynı şey geçerli ama ben bu takıma inanıyorum."

"Kazanmamız ne kadar sürer bilmiyorum ama gelecekte bunu başaracağımızı düşünüyorum."

"Açık konuşmak gerekirse bu yıl galibiyete ulaşmak için gerçekçi bir şansımızın olacağını pek sanmıyorum. Ancak her zaman bize fırsat sunabilecek bir yarış gerçekleşebilir." dedi.

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