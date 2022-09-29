Alonso: "26 yaşındayken ben de Max'in istatistiklerine sahiptim, 40 yaşında hâlâ aynı istatistiklere sahibim!"

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Şampiyonada açık ara farkla lider durumda bulunan Verstappen, bu sene ilk defa bu hafta sonu Singapur GP'de şampiyonluğunu ilan etme fırsatına sahip olacak.

Verstappen, bu hafta sonu sezonunun 12. F1 zaferini alırsa toplam 32 galibiyetle Alonso'yu yakalayacak ve toplam galibiyet sayısı açısından Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost ve Ayrton Senna'nın arkasında 6. sıraya yükselecek.

Alonso ve Verstappen'in kariyerleri, Verstappen'in şu ana kadar olan bölümüne baktığımızda benzer bir şekilde ilerledi. İspanyol pilot da 2005 ve 2006 yıllarında art arda iki şampiyonluk kazanarak 7 kez Dünya Şampiyonu olan Michael Schumacher'i mağlup etmişti.

Alonso her ne kadar döneminin en güçlü pilotlarından birisi olarak kabul edilse de 2006'dan sonra hiç şampiyonluk kazanamadı. Alonso, 2007, 2010 ve 2012'de şampiyonluklara yaklaştı ancak birkaç puan farkla istediği sonucu elde edemedi. Seneler içerisinde birkaç kez takım değiştiren ve bir ara F1'e ara vermek zorunda kalan İspanyol pilot, 9 senedir podyumun zirvesine de çıkamadı.

Alonso, Verstappen'in çok büyük ihtimal olan ikinci şampiyonluğu kazanmasıyla F1'de tüm zamanların en iyileri arasına gireceğini ancak daha fazlasını kazanabilmesi için şansının da yaver gitmesi gerektiğini söyledi.

Alonso, "O 24 ya da 25 yaşında, değil mi? Daha önünde çok uzun yıllar var ancak ona benden daha şanslı olmasını diliyorum çünkü ben de o istatistiklere sahipken 26 yaşındaydım ve 40 yaşında hâlâ aynı istatistiklere sahibim! Ancak Red Bull ile olmasına ve gelecek için görünenlere bakınca, onun daha iyi olacağından eminim."

"Bunu kesinlikle fazlasıyla hak ediyor. Onlar şu ana kadar en iyi takım ve en iyi pilottu. Bu yüzden ne zaman kazanacakları önemli değil. Bunu başaracaklar. Bakalım burada mı yoksa Japonya'da mı olacak?" dedi.

Alonso, Verstappen'in erkenden şampiyonluğu kazanma ihtimali olmasına rağmen Red Bull'un sezon içerisinde üstün araca sahip olmadığını vurguladı.

Alonso, "Pek fazla mücadele olmadı, öyle değil mi? Önemli bir sezon olacak çünkü kurallar çok büyük ölçüde değişti. Bu sezon, yeni jenerasyon araçlarla hatırlanacak. Ferrari çok, çok hızlı bir araca sahipti ancak Red Bull ve Max olağanüstüydü." dedi.

Alonso'nun bu sözleri için ise Verstappen, "Fena değiliz. F1'de işlerin değişebileceğini ve biraz şansa ihtiyacınız olduğunu, doğru kararlar verirken ve uzun süre üstün bir araca sahip olmak için şanslı olmanız gerektiğini biliyorsunuz."

"Yani Fernando'yu şampiyonluk kazanan diğer pilotların araçlarına oturttursaydınız, o da aynısını yapardı. Ancak Formula 1 bu şekilde çalışmıyor. Günün sonunda o yine de 2 şampiyonluk kazandı ve çok iyi işler yaptı. O ayrıca harika bir insan ve F1 için harika bir kişilik." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images