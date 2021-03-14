Alonso: ’’23 yarışlık takvim F1’deki herkes için zorlayıcı olacak’’

İki kez dünya şampiyonu Alonso, 2018 sezonunun sonunda Formula 1’e ara vermişti ve iki sezon başka serilerde yarıştıktan sonra, 2021 sezonunda Alpine Racing’e katılarak Formula 1’e döndü.

Alonso, İsviçre’de yaptığı bisiklet kazasının ardından çenesini kırmıştı ve takımının çekim gününe katılamamıştı.

Test gününün ikinci sabahında 60 tur tamamlayan Alonso, 1:32”339’lük derece yaparak sabahın en hızlı ikinci ismi oldu.

Sezon öncesinde, Motorsport.com tarafından, iki sezon aradan sonra nasıl zorluklarla karşılaşabileceği sorulan Alonso, ’’Ben hiçbir şeyden korkmuyorum, özellikle de herhangi bir zorluktan. ‘’

‘’Orta segmentin şu anda rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Performansımızı en üst seviyeye çıkarmak zorunda olmamız, farkında olduğumuz bir şey. Eğer iyi puanlar istiyorsak her hafta sonu mükemmelliğe ulaşmalıyız.’’ dedi.

Aynı zamanda bu sezonki takvimde 23 yarış yapılacak olmasına ve bunun zorluklarına da değinen iki kez dünya şampiyonu Alonso, ’’Başka bir zorlayıcı faktör ise sadece benim değil, padoktaki ve takımlardaki herkesin karşılaşacağı bir durum: 23 yarış düzenlenecek olması."

"Enerjimizi saklamak için bu sayının farkında olmalıyız. Bunu Haziran, Ağustos, Eylül’de yapsak bile; Kasım, Aralık gibi daha rahat hissedeceğiz.’’

‘’İki yıl ara verdikten sonra, buna alışmayı tekrar öğrenmem gerekiyor. Araca yaklaşımı ve hafta sonu takımla çalışmayı da. Bence sorunsuz geçecek, sonuçta iki yıl evde oturmadım. Neredeyse her hafta sonu yarışıyordum. Yani, iyi olacak.’’ diyerek sözlerini tamamladı.